Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей
Если вы не уверены, что сможете справиться с дрожжевым тестом для паски – следующий вариант именно для вас. Не нужно делать опару и вымешивать массу руками. В основе – обычные взбитые яйца.
Идея приготовления пышного шоколадного бисквита, как паска опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Украсить можно по собственному вкусу.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 190 г (95 г на желтки и 95 г на белки)
- соль немного
- масло – 135 г (можно заменить на мягкое масло)
- какао – 55 г
- кипятков – 130 г
- мука – 150 г
- крахмал – 30 г
- разрыхлитель – 1 пачка (12 г)
Способ приготовления:
1. Желтки отделить от белков – миска для белков должна быть сухой и чистой.
2. К белкам добавить соль и взбить до пены, затем постепенно, всыпая сахар, продолжить взбивать до устойчивых пиков.
3. Взбить желтки с сахаром в пышную белую массу.
4. Добавить масло в желтки и просеять какао. Перемешать хорошо венчиком.
5. Влить кипяток и снова перемешать.
6. Белки ввести в готовую массу и перемешать лопаткой до однородности.
7. Просеять муку, крахмал и разрыхлитель.
8. Сухую смесь частями вводить в шоколадную массу, чтобы не оставалось комочков, снизу-вверх и встряхнуть.
8. Форму диаметром 18-20 см застелить фольгой или пергаментом, ничем не смазывать.
9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 150-170 градусов 50 минут.
10. Готовый бисквит должен 5 минут охладиться в форме.
1. Затем его достать из формы, переложить на решетку. Когда будет теплым – завернуть в пленку и положить в холодильник на 6 часов.
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