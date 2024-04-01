Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

Если вы не уверены, что сможете справиться с дрожжевым тестом для паски – следующий вариант именно для вас. Не нужно делать опару и вымешивать массу руками. В основе – обычные взбитые яйца.

Идея приготовления пышного шоколадного бисквита, как паска опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Украсить можно по собственному вкусу.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 190 г (95 г на желтки и 95 г на белки)
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  • соль немного
  • масло – 135 г (можно заменить на мягкое масло)
  • какао – 55 г
  • кипятков – 130 г
  • мука – 150 г
  • крахмал – 30 г
  • разрыхлитель – 1 пачка (12 г)

Способ приготовления:

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

1. Желтки отделить от белков – миска для белков должна быть сухой и чистой.

2. К белкам добавить соль и взбить до пены, затем постепенно, всыпая сахар, продолжить взбивать до устойчивых пиков.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

3. Взбить желтки с сахаром в пышную белую массу.

4. Добавить масло в желтки и просеять какао. Перемешать хорошо венчиком.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

5. Влить кипяток и снова перемешать.

6. Белки ввести в готовую массу и перемешать лопаткой до однородности.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

7. Просеять муку, крахмал и разрыхлитель.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

8. Сухую смесь частями вводить в шоколадную массу, чтобы не оставалось комочков, снизу-вверх и встряхнуть.

8. Форму диаметром 18-20 см застелить фольгой или пергаментом, ничем не смазывать.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 150-170 градусов 50 минут.

10. Готовый бисквит должен 5 минут охладиться в форме.

Шоколадный бисквит, как паска: готовится без дрожжей

1. Затем его достать из формы, переложить на решетку. Когда будет теплым – завернуть в пленку и положить в холодильник на 6 часов.

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