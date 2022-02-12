Шоколадный десерт без выпечки всего за 5 минут: элементарное приготовление

В выходные дни меньше всего хочется стоять у плиты и возиться с выпечкой. Но и не обязательно это делать, ведь вкусный десерт можно приготовить даже без духовки. Все, что понадобится – 4 основных ингредиента и хорошее настроение. А уже через 5 минут вы будете наслаждаться самой вкусной шоколадной панна-коттой.

Рецептом шоколадной панна-котты без выпечки поделилась фудблогер Алина Фуди на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

шоколад черный 58% – 170 г

молоко – 250 г

сливки – 250 г

желатин быстрорастворимый – 15-20 г + 100 мл молока

какао – для декора

Способ приготовления:

1. Залить желатин молоком и оставить на 1-2 минуты, чтобы желатин отек. Затем поставить миску с желатином в миску большего размера с очень горячей водой. Оставить на 5 минут, за это время желатин полностью растворится.

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2. Измельчить шоколад.

3. Нагреть молоко и сливки до горячего состояния, но не доводить до кипения.

4. Залить шоколад горячими сливками с молоком. Шоколад должен полностью расплавиться.

5. Вылить массу в форму. Поставить в холодильник на 3-4 часа для стабилизации.

6. По желанию готовый десерт посыпать какао.

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