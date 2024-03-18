Когда очень хочется мороженого, но на улице еще достаточно прохладно – можно воспользоваться вариантом приготовления следующего десерта. В составе только натуральные и бюджетные компоненты, которые вкусно сочетаются.

Идея приготовления шоколадного десерта, похожего на мороженое по вкусу, опубликована на странице фудблогерки healthyddiary__ в Instagram. Чтобы его сделать нужно максимум 5 минут.

Ингредиенты:

банан – 2 шт.

молоко – 50 мл

какао 10 г

шоколад без сахара (или обычный)

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Способ приготовления:

1. В блендер положить банан, какао, молоко и шоколад.

2. Хорошо сбить блендером.

3. Вылить в форму.

4. Можно украсить грецким орехом.

5. Положить в морозилку на час.

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