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Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента
Когда очень хочется мороженого, но на улице еще достаточно прохладно – можно воспользоваться вариантом приготовления следующего десерта. В составе только натуральные и бюджетные компоненты, которые вкусно сочетаются.
Идея приготовления шоколадного десерта, похожего на мороженое по вкусу, опубликована на странице фудблогерки healthyddiary__ в Instagram. Чтобы его сделать нужно максимум 5 минут.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт.
- молоко – 50 мл
- какао 10 г
- шоколад без сахара (или обычный)
Способ приготовления:
1. В блендер положить банан, какао, молоко и шоколад.
2. Хорошо сбить блендером.
3. Вылить в форму.
4. Можно украсить грецким орехом.
5. Положить в морозилку на час.
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