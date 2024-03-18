Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

Когда очень хочется мороженого, но на улице еще достаточно прохладно – можно воспользоваться вариантом приготовления следующего десерта. В составе только натуральные и бюджетные компоненты, которые вкусно сочетаются.

Идея приготовления шоколадного десерта, похожего на мороженое по вкусу, опубликована на странице фудблогерки healthyddiary__ в Instagram. Чтобы его сделать нужно максимум 5 минут.

Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт.
  • молоко – 50 мл
  • какао 10 г
  • шоколад без сахара (или обычный)
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Способ приготовления:

Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

1. В блендер положить банан, какао, молоко и шоколад.

2. Хорошо сбить блендером.

Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

3. Вылить в форму.

Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

4. Можно украсить грецким орехом.

5. Положить в морозилку на час.

Шоколадный десерт за 5 минут, как мороженое: понадобится всего 4 ингредиента

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