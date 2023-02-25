Для того, чтобы не тратить много времени на приготовление тортов, можно сделать вкусный десерт без духовки. Масса готовится на основе желатина, поэтому отлично застывает в холодильнике. Вкус получается очень нежным и воздушным.

Идея приготовления шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 20 гр + 100 мл. холодного молока

желтки – 3 шт

сахар – 70 г

какао – 15 г

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молоко – 200 мл

шоколад – 50 г

ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)

сметана – 350 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.

2. Желтки отделяем от белков. Кладем в кастрюльку и смешиваем с сахаром и какао до однородности.

3. Вливаем молоко, перемешиваем и ставим на огонь.

4. Когда масса станет горячей, добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

5. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.

6. В сметану добавляем ванильный сахар и перемешиваем.

7. Вливаем в сметану, яичную смесь с шоколадом и перемешиваем до однородности.

8. Переливаем массу в форму и отправляем в холод на 3 часа.

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