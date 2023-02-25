Шоколадный десерт, который не нужно выпекать: застывает в холодильнике
Для того, чтобы не тратить много времени на приготовление тортов, можно сделать вкусный десерт без духовки. Масса готовится на основе желатина, поэтому отлично застывает в холодильнике. Вкус получается очень нежным и воздушным.
Идея приготовления шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 20 гр + 100 мл. холодного молока
- желтки – 3 шт
- сахар – 70 г
- какао – 15 г
- молоко – 200 мл
- шоколад – 50 г
- ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
- сметана – 350 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.
2. Желтки отделяем от белков. Кладем в кастрюльку и смешиваем с сахаром и какао до однородности.
3. Вливаем молоко, перемешиваем и ставим на огонь.
4. Когда масса станет горячей, добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.
5. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.
6. В сметану добавляем ванильный сахар и перемешиваем.
7. Вливаем в сметану, яичную смесь с шоколадом и перемешиваем до однородности.
8. Переливаем массу в форму и отправляем в холод на 3 часа.
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