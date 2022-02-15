Шоколадный фондан с жидкой начинкой, который держит форму: что сделать перед выпечкой

Итальянцы очень обижаются, когда их изысканный шоколадный фондан путают с обычным кексом. Главное отличие шоколадного фондана в том, что снаружи десерт очень мягкий и держит форму, а стоит отломить хотя бы кусочек, как внутри растекается невероятная шоколадная начинка.

Для того, чтобы достичь такого результата, важно соблюдать пропорции и не передержать фондан в духовке. А также перед выпечкой поставить десерт на время в холодильник.

Рецептом шоколадного фондана поделилась фудблогер Наталья Мизина (nataliemizina) на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

черный шоколад – 30 г

сливочное масло – 30 г

яйца – 1 шт

сахар – 30 г

мука – 1 ст. л.

соль

Дополнительно:

какао

сливочное масло⠀

Способ приготовления:

1. Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.

2. Взбить яйца с сахаром и солью в однородную массу.

3. Соединить две полученные массы.

4. Добавить муку, перемешать.

5. Кольцо для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать какао. Вылить полученную шоколадную массу. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

6. Выпекать при температуре 200 градусов 11 минут.

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