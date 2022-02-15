Шоколадный фондан с жидкой начинкой, который держит форму: что сделать перед выпечкой
Итальянцы очень обижаются, когда их изысканный шоколадный фондан путают с обычным кексом. Главное отличие шоколадного фондана в том, что снаружи десерт очень мягкий и держит форму, а стоит отломить хотя бы кусочек, как внутри растекается невероятная шоколадная начинка.
Для того, чтобы достичь такого результата, важно соблюдать пропорции и не передержать фондан в духовке. А также перед выпечкой поставить десерт на время в холодильник.
Рецептом шоколадного фондана поделилась фудблогер Наталья Мизина (nataliemizina) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
черный шоколад – 30 г
сливочное масло – 30 г
яйца – 1 шт
сахар – 30 г
мука – 1 ст. л.
соль
Дополнительно:
какао
сливочное масло⠀
Способ приготовления:
1. Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.
2. Взбить яйца с сахаром и солью в однородную массу.
3. Соединить две полученные массы.
4. Добавить муку, перемешать.
5. Кольцо для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать какао. Вылить полученную шоколадную массу. Поставить в холодильник на 20–30 минут.
6. Выпекать при температуре 200 градусов 11 минут.
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