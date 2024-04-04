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Шоколадный кекс к чаю: вкуснее и проще любого торта
Кексы можно готовить с разными начинками, начиная от ягод и заканчивая шоколадом. Но самое важное – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса, который готовится всего 35 минут.
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 100 г сахара
- 80 г меда/густого варенья
- 70 мл растительного масла
- 1/3 ч. л. соды
- 200 г муки
- 40 г какао
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавьте сахар, мед, масло и соду, все хорошо перемешайте.
2. В отдельной миске смешайте муку с какао, обязательно просейте ее и всыпьте в жидкие ингредиенты.
3. Замесите однородное тесто, консистенция – густая сметана.
4. Перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 г духовку на 35-40 минут.
5. Готовность проверьте деревянной палочкой.
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