Шоколадный кекс к чаю: вкуснее и проще любого торта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
168
Шоколадный кекс к чаю: вкуснее и проще любого торта

Кексы можно готовить с разными начинками, начиная от ягод и заканчивая шоколадом. Но самое важное – сделать удачное тесто.

Мягкий шоколадный кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса, который готовится всего 35 минут.

Рецепт кекса
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Ингредиенты:

  • 200 мл теплой воды
  • 100 г сахара
  • 80 г меда/густого варенья
  • 70 мл растительного масла
  • 1/3 ч. л. соды
  • 200 г муки
  • 40 г какао

Способ приготовления:

1. К теплой воде добавьте сахар, мед, масло и соду, все хорошо перемешайте.

Мед с водой

2. В отдельной миске смешайте муку с какао, обязательно просейте ее и всыпьте в жидкие ингредиенты.

Мука и какао для кекса

3. Замесите однородное тесто, консистенция – густая сметана.

Готовое тесто

4. Перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 г духовку на 35-40 минут.

Сколько выпекать кекс

5. Готовность проверьте деревянной палочкой.

Готовый кекс

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