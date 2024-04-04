Кексы можно готовить с разными начинками, начиная от ягод и заканчивая шоколадом. Но самое важное – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного кекса, который готовится всего 35 минут.

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Ингредиенты:

200 мл теплой воды

100 г сахара

80 г меда/густого варенья

70 мл растительного масла

1/3 ч. л. соды

200 г муки

40 г какао

Способ приготовления:

1. К теплой воде добавьте сахар, мед, масло и соду, все хорошо перемешайте.

2. В отдельной миске смешайте муку с какао, обязательно просейте ее и всыпьте в жидкие ингредиенты.

3. Замесите однородное тесто, консистенция – густая сметана.

4. Перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 г духовку на 35-40 минут.

5. Готовность проверьте деревянной палочкой.

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