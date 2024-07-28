Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

Рецепт этого десерта посвящен всем, кто любит шоколад и вишню. Это идеальное сочетание компонентов просто сводит с ума от невероятного вкуса. А еще такой пирог станет настоящей волшебной палочкой, когда нет много времени на приготовление чего-то вкусного к кофе.

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Как приготовить шоколадный пирог с вишней в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. По этому рецепту пирог получится даже у школьника.

Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

Ингредиенты для вишневой начинки

  • Вишня без косточки – 300 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Крахмал кукурузный – 20 гр
  • Боб тонкая – 1 шт (по желанию)

Ингредиенты для бисквита

  • Желток – 5 шт + 50 гр сахара
  • Сахар – 100 гр
  • Белок – 5 шт
  • Мука – 110 гр
  • Какао-порошок – 30 гр
  • Черный шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1.Готовим начинку. Боб тонко натираем и добавляем в вишню.

Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

2.Сахар смешиваем с кукурузным крахмалом, добавляем в вишню и перемешиваем.

3. Доводим до кипения постоянно помешивая. Провариваем в течение 30 секунд и снимаем с нагрева. Даем полностью остыть.

4. Готовим бисквит. Взбиваем желтки с сахаром.

5. Белки взбиваем с сахаром до стойких пиков.

6. Соединяем белки и желтки.

7. Смешиваем муку и какао. Посредством сита добавляем к основной массе небольшими порциями. Деликатно перемешиваем.

8. Добавляем шоколад и перемешиваем.

9. Половину теста выкладываем в форму d26 см.

Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

10. Выкладываем начинку и закрываем второй половиной теста.

Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

11. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 35-40 минут.

Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный

12. Даем полностью остыть, украшаем какао и вынимаем из формы.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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