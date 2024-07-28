Шоколадный пирог с вишней: рассказываем, как приготовить, чтобы был рыхлый и нежный
Рецепт этого десерта посвящен всем, кто любит шоколад и вишню. Это идеальное сочетание компонентов просто сводит с ума от невероятного вкуса. А еще такой пирог станет настоящей волшебной палочкой, когда нет много времени на приготовление чего-то вкусного к кофе.
Как приготовить шоколадный пирог с вишней в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. По этому рецепту пирог получится даже у школьника.
Ингредиенты для вишневой начинки
- Вишня без косточки – 300 гр
- Сахар – 50 гр
- Крахмал кукурузный – 20 гр
- Боб тонкая – 1 шт (по желанию)
Ингредиенты для бисквита
- Желток – 5 шт + 50 гр сахара
- Сахар – 100 гр
- Белок – 5 шт
- Мука – 110 гр
- Какао-порошок – 30 гр
- Черный шоколад – 70 гр
Способ приготовления
1.Готовим начинку. Боб тонко натираем и добавляем в вишню.
2.Сахар смешиваем с кукурузным крахмалом, добавляем в вишню и перемешиваем.
3. Доводим до кипения постоянно помешивая. Провариваем в течение 30 секунд и снимаем с нагрева. Даем полностью остыть.
4. Готовим бисквит. Взбиваем желтки с сахаром.
5. Белки взбиваем с сахаром до стойких пиков.
6. Соединяем белки и желтки.
7. Смешиваем муку и какао. Посредством сита добавляем к основной массе небольшими порциями. Деликатно перемешиваем.
8. Добавляем шоколад и перемешиваем.
9. Половину теста выкладываем в форму d26 см.
10. Выкладываем начинку и закрываем второй половиной теста.
11. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 35-40 минут.
12. Даем полностью остыть, украшаем какао и вынимаем из формы.
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