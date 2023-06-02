Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальным вариантом будет пудинг. Их можно готовить из шоколада, ягод, фруктов, творога, манки, тыквы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пудинга с какао, с молоком, яйцом и шоколадом.

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Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 20 г

какао – 20 г

сахар – 60 г

яйца – 1 шт.

шоколад – 80 г

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте муку, какао, сахар, яйцо и добавьте немного молока от общего количества. Перемешайте до однородности и вылейте остаток молока.

2. Отправьте кастрюлю на средний огонь и при постоянном помешивании доведите массу до загустения, а когда масса начнет густеть, снимите с огня и добавьте шоколад с маслом, перемешайте до однородности.

3. Сразу же разлейте горячий пудинг по формочкам, украсьте ягодами и отправьте в холодильник на 20-30 минут.

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