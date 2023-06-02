Шоколадный пудинг без выпечки за 10 минут: делимся рецептом вкусного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт

Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальным вариантом будет пудинг. Их можно готовить из шоколада, ягод, фруктов, творога, манки, тыквы. 

Вкусный десерт

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пудинга с какао, с молоком, яйцом и шоколадом. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • мука – 20 г
  • какао – 20 г
  • сахар – 60 г
  • яйца – 1 шт. 
  • шоколад – 80 г
  • сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте муку, какао, сахар, яйцо и добавьте немного молока от общего количества. Перемешайте до однородности и вылейте остаток молока.

Основа для десерта

2. Отправьте кастрюлю на средний огонь и при постоянном помешивании доведите массу до загустения, а когда масса начнет густеть, снимите с огня и добавьте шоколад с маслом, перемешайте до однородности.

Готовая основа

3. Сразу же разлейте горячий пудинг по формочкам, украсьте ягодами и отправьте в холодильник на 20-30 минут. 

Готовый десерт

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