Шоколадный пудинг без выпечки за 10 минут: делимся рецептом вкусного десерта
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальным вариантом будет пудинг. Их можно готовить из шоколада, ягод, фруктов, творога, манки, тыквы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пудинга с какао, с молоком, яйцом и шоколадом.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- мука – 20 г
- какао – 20 г
- сахар – 60 г
- яйца – 1 шт.
- шоколад – 80 г
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешайте муку, какао, сахар, яйцо и добавьте немного молока от общего количества. Перемешайте до однородности и вылейте остаток молока.
2. Отправьте кастрюлю на средний огонь и при постоянном помешивании доведите массу до загустения, а когда масса начнет густеть, снимите с огня и добавьте шоколад с маслом, перемешайте до однородности.
3. Сразу же разлейте горячий пудинг по формочкам, украсьте ягодами и отправьте в холодильник на 20-30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: