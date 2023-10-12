Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, который готовится из песочного теста. А для начинки можно использовать ягоды, творог, орехи. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного шоколадного тертого пирога с творожной начинкой.

Видео дня

Ингредиенты для теста:

Мука – 230 г

Сахар – 85 г

Яйца – 1 шт.

Какао – 30 г

Сливочное масло – 130 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Сыр – 600 г

Сливочное масло – 60 г

Сахар – 90 г

Крахмал – 40 г

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перемешайте в крошку, добавьте яйцо и перемешайте. Готовое тесто разделите на две части, одну поменьше положите в морозилку.

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку и присыпьте тертым тестом.

4. Выпекайте пирог 40 минут при 160 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: