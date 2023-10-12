Шоколадный тертый пирог с сырной начинкой: рецепт самого простого домашнего десерта
Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, который готовится из песочного теста. А для начинки можно использовать ягоды, творог, орехи. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного шоколадного тертого пирога с творожной начинкой.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 230 г
- Сахар – 85 г
- Яйца – 1 шт.
- Какао – 30 г
- Сливочное масло – 130 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Сыр – 600 г
- Сливочное масло – 60 г
- Сахар – 90 г
- Крахмал – 40 г
- Яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перемешайте в крошку, добавьте яйцо и перемешайте. Готовое тесто разделите на две части, одну поменьше положите в морозилку.
2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.
3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку и присыпьте тертым тестом.
4. Выпекайте пирог 40 минут при 160 С.
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