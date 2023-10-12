Шоколадный тертый пирог с сырной начинкой: рецепт самого простого домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадный тертый пирог с сырной начинкой: рецепт самого простого домашнего десерта

Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, который готовится из песочного теста. А для начинки можно использовать ягоды, творог, орехи. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто. 

Домашний тертый пирог с начинкой

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного шоколадного тертого пирога с творожной начинкой. 

Рецепт тертого пирога
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Ингредиенты для теста:

  • Мука – 230 г
  • Сахар – 85 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Какао – 30 г
  • Сливочное масло – 130 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Сыр – 600 г
  • Сливочное масло – 60 г
  • Сахар – 90 г 
  • Крахмал – 40 г
  • Яйца – 2 шт. 

Способ приготовления: 

1. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль смешайте. Добавьте рубленное масло и перемешайте в крошку, добавьте яйцо и перемешайте. Готовое тесто разделите на две части, одну поменьше положите в морозилку.

Тесто для пирога

2. Для начинки: смешайте все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

Творожная начинка для пирога

3. В форму с пергаментом переложите большую часть теста и равномерно распределите, после переложите начинку и присыпьте тертым тестом. 

Приготовление пирога

4. Выпекайте пирог 40 минут при 160 С. 

Готовый тертый пирог с сыром

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