Шоколадный торт без муки и сахара: есть можно тем, кто на диете

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
87
Шоколадный торт без муки и сахара: есть можно тем, кто на диете

Домашние торты можно готовить с мукой и без, заменив ее например бананом, манкой, сметаной. Для яркого вкуса добавьте шоколад, сухофрукты.

Домашний шоколадный кекс

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного шоколадного торта без муки и сахара.

Шоколадный торт
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Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 1 яйцо
  • 50 г какао
  • Шоколад без сахара
  • Разрыхлитель

Способ приготовления: 

1. Банан разомните вилкой.

Бананы для основы

2. Взбейте яйцо с солью, влейте к бананам, перемешайте.

Готовое тесто

3. Всыпьте какао, разрыхлитель и перемешайте. Растопите и влейте шоколад, перемешайте. Вылейте в форму и выпекайте до готовности! 

Готовый торт

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