Домашние торты можно готовить с мукой и без, заменив ее например бананом, манкой, сметаной. Для яркого вкуса добавьте шоколад, сухофрукты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного шоколадного торта без муки и сахара.

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Ингредиенты:

2 банана

1 яйцо

50 г какао

Шоколад без сахара

Разрыхлитель

Способ приготовления:

1. Банан разомните вилкой.

2. Взбейте яйцо с солью, влейте к бананам, перемешайте.

3. Всыпьте какао, разрыхлитель и перемешайте. Растопите и влейте шоколад, перемешайте. Вылейте в форму и выпекайте до готовности!

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