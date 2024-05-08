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Шоколадный торт без муки и сахара: есть можно тем, кто на диете
Домашние торты можно готовить с мукой и без, заменив ее например бананом, манкой, сметаной. Для яркого вкуса добавьте шоколад, сухофрукты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного шоколадного торта без муки и сахара.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 1 яйцо
- 50 г какао
- Шоколад без сахара
- Разрыхлитель
Способ приготовления:
1. Банан разомните вилкой.
2. Взбейте яйцо с солью, влейте к бананам, перемешайте.
3. Всыпьте какао, разрыхлитель и перемешайте. Растопите и влейте шоколад, перемешайте. Вылейте в форму и выпекайте до готовности!
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