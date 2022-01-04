Шоколадный торт "Черный принц" со сметанным кремом: в чем секрет удачного бисквита
Торт "Черный принц" посвящается всем любителям шоколадных вкусностей. На первый взгляд может показаться, что это изысканный десерт, над которым нужно изрядно поколдовать. На самом деле такой шоколадный торт довольно бюджетный и простой в приготовлении. А все, что вам нужно, – это совсем немного свободного времени.
Шоколадные бисквитные коржи получаются очень мягкими и высокими, а сметанный крем – очень нежным. Итого – великолепный дуэт и вкусное сочетание.
Рецепт торта "Черный принц" опубликован в кулинарном блоге Вкусная выпечка в Instagram.
Ингредиенты:
Для коржей:
яйца – 2 шт
сахар – 1,5-2 ст.
кефир – 2 ст
какао – 2 ст. л.
мука – 2 ст
сода – 2 ч. л.
Для крема:
сливочное масло – 200 г
сметана 20-25% – 250 г
сахар\сахарная пудра – 0,5 ст
Для декора:
шоколад
Способ приготовления:
1. Приготовление коржей. Для начала яйца с сахаром взбить миксером или венчиком.
2. Налить кефир и добавить какао. Перемешать до однородности.
3. Постепенно добавить муку и соду.
4. Разделить тесто на две части и выпекать коржи при температуре 180 градусов до готовности. Дать коржам остыть и разделить каждый на еще два коржа.
5. Дальше – приготовить крем. Для начала взбить сливочное масло с сахаром или пудрой.
6. Добавить сметану и снова взбить до однородности.
7. Сформировать торт. Перемазать коржи кремом и украсить шоколадной крошкой.
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