Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо
Весной обязательно нужно приготовить шпинатно-сырный пирог. Это вкусное, ароматное блюдо, которое создаст настоящее весеннее настроение.
А еще этот пирог готовится очень быстро, ведь используется готовое тесто. Именно так утверждает в Instagram фудблогер с ником anny.cooking.
Ингредиенты
- Готовое слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
- Свежий шпинат – 75 гр
- Твердый сыр – 160 гр
- Яйца – 2 шт+1 шт для смазки
- Соль
- Кунжут
Способ приготовления
1. Свежий шпинат совмещаем в глубокой емкости с натертым на терке сыром. Если листья шпината слишком большие, его можно порезать.
2. Добавляем соль и яйца и хорошо перемешиваем.
3. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем, слегка раскатываем на присыпанной мукой поверхности и разделяем на две части.
4. На одну часть теста выкладываем начинку и закрываем второй частью.
5. Делаем легкие надрезы на поверхности пирога, смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом.
6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
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