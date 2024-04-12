Весной обязательно нужно приготовить шпинатно-сырный пирог. Это вкусное, ароматное блюдо, которое создаст настоящее весеннее настроение.

А еще этот пирог готовится очень быстро, ведь используется готовое тесто. Именно так утверждает в Instagram фудблогер с ником anny.cooking.

Ингредиенты

Готовое слоеное дрожжевое тесто – 500 гр

Свежий шпинат – 75 гр

Твердый сыр – 160 гр

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Яйца – 2 шт+1 шт для смазки

Соль

Кунжут

Способ приготовления

1. Свежий шпинат совмещаем в глубокой емкости с натертым на терке сыром. Если листья шпината слишком большие, его можно порезать.

2. Добавляем соль и яйца и хорошо перемешиваем.

3. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем, слегка раскатываем на присыпанной мукой поверхности и разделяем на две части.

4. На одну часть теста выкладываем начинку и закрываем второй частью.

5. Делаем легкие надрезы на поверхности пирога, смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом.

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

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