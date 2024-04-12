Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
147
Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

Весной обязательно нужно приготовить шпинатно-сырный пирог. Это вкусное, ароматное блюдо, которое создаст настоящее весеннее настроение.

А еще этот пирог готовится очень быстро, ведь используется готовое тесто. Именно так утверждает в Instagram фудблогер с ником anny.cooking.

Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

Ингредиенты

  • Готовое слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
  • Свежий шпинат – 75 гр
  • Твердый сыр – 160 гр
Видео дня
  • Яйца – 2 шт+1 шт для смазки
  • Соль
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Свежий шпинат совмещаем в глубокой емкости с натертым на терке сыром. Если листья шпината слишком большие, его можно порезать.

Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

2. Добавляем соль и яйца и хорошо перемешиваем.

3. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем, слегка раскатываем на присыпанной мукой поверхности и разделяем на две части.

4. На одну часть теста выкладываем начинку и закрываем второй частью.

Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

5. Делаем легкие надрезы на поверхности пирога, смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом.

Шпинатно-творожный пирог: свежее весеннее блюдо

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты