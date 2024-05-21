Шпинатные блины с двумя видами начинки: яркое блюдо для весеннего настроения
Когда во дворе распускаются деревья и начинают цвести первые весенние цветы, появляется легкость и хорошее настроение. Чтобы эти ощущения сохранялись как можно дольше, следует готовить яркие блюда, тем самым добавляя нотки весны к своему столу.
Шпинатные блины – это именно такое блюдо, ведь оно имеет яркий и аппетитный вид и невероятный вкус. Как правильно их приготовить ,точно знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он также предложил два вида начинки, какие, по его мнению, идеально подходят для шпинатных блинов.
Ингредиенты
- Мука – 150 гр
- Теплое молоко – 220 мл
- Яйца – 3 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Шпинат – 150 гр
- Сливочное масло – 25 гр
Ингредиенты для начинки №1
- Сливочный сыр
- Красная икра
Ингредиенты для начинки №2
- Сливочный сыр
- Слабосоленая рыба
Способ приготовления
1.В чашу блендера вливаем теплое молоко, добавляем шпинат муку, яйца, масло, соль и сахар. Перебиваем до однородности.
2. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла с обеих сторон. Одну сторону блинов следует жарить в течение 1 минуты, а другую – 30 секунд.
3. Выкладываем любую из двух предложенных выше начинок и заворачиваем блины. Начинку можно заменить другой по вашему вкусу.
4. Даем немного пропитаться и подаем к столу.
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