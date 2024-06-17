Шпинатные блины со сливочным сыром и лососем: получится лучше, чем в ресторане
Слабосоленый лосось, входящий в состав этого блюда, можно приобрести в магазине. Но, шпинатные блины приобретут просто непревзойденный вкус, если засолить рыбу самостоятельно.
Как приготовить шпинатные блины и правильно засолить лосось в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. В результате вы получите вкуснейшее блюдо, имеющее аппетитный вид.
Ингредиенты для слабосоленого лосося
- Филе лосося – 250 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – ½ ч.л.
Ингредиенты для шпинатных блинов
- Молоко – 400 мл
- Шпинат – 150 гр
- Яйца – 3 шт
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Мука – 200 гр
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло
- Крем-творог
Способ приготовления
1. Сначала готовим лосось. Филе моем холодной водой и просушиваем бумажными полотенцами.
2. Перемешиваем соль и сахар, втираем эту смесь в филе.
3. Кладем в контейнер с крышкой и отправляем в холодильник на 12 часов.
4. После этого нужно слить лишнюю жидкость и вытереть рыбу бумажным полотенцем
5. Готовим шпинатные блины. Соединяем все ингредиенты вместе и взбиваем блендером до однородности.
6. Жарим блины с обеих сторон до готовности. Охлаждаем.
7. Блинчики смазываем сливочным сыром, сверху выкладываем кусочки лосося и скручиваем.
8. Разрезаем пополам и подаем на стол.
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