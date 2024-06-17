Слабосоленый лосось, входящий в состав этого блюда, можно приобрести в магазине. Но, шпинатные блины приобретут просто непревзойденный вкус, если засолить рыбу самостоятельно.

Как приготовить шпинатные блины и правильно засолить лосось в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. В результате вы получите вкуснейшее блюдо, имеющее аппетитный вид.

Ингредиенты для слабосоленого лосося

Филе лосося – 250 гр

Соль – 1 ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Ингредиенты для шпинатных блинов

Молоко – 400 мл

Шпинат – 150 гр

Яйца – 3 шт

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Мука – 200 гр

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло

Крем-творог

Способ приготовления

1. Сначала готовим лосось. Филе моем холодной водой и просушиваем бумажными полотенцами.

2. Перемешиваем соль и сахар, втираем эту смесь в филе.

3. Кладем в контейнер с крышкой и отправляем в холодильник на 12 часов.

4. После этого нужно слить лишнюю жидкость и вытереть рыбу бумажным полотенцем

5. Готовим шпинатные блины. Соединяем все ингредиенты вместе и взбиваем блендером до однородности.

6. Жарим блины с обеих сторон до готовности. Охлаждаем.

7. Блинчики смазываем сливочным сыром, сверху выкладываем кусочки лосося и скручиваем.

8. Разрезаем пополам и подаем на стол.

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