Шпинатные маффины с бананом: яркое блюдо, которое понравится даже детям
Приготовив шпинатные маффины по этому рецепту, вы будете приятно удивлены. Блюдо получается настолько нежным, что его можно есть даже ложкой. А еще благодаря своему яркому цвету и интересному вкусу маффины понравятся даже детям.
Как правильно приготовить такие маффины точно знает фудблогер с ником julia.g.space. В Instagram она рассказала все секреты приготовления этого блюда.
Ингредиенты
- Банан – 2 шт
- Шпинат – 30 гр
- Творог – 90 гр
- Яйца – 2 шт
- Овсянка – 50 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму для маффинов, смазав ее маслом.
2. В блендере измельчите овсянку с разрыхлителем, затем добавьте бананы, шпинат, творог и яйца. Доведите массу до однородной массы.
3. Наполните формы для маффинов полученным тестом, заполняя их на 2/3 объема.
4. Выпекайте маффины в духовке примерно 20 минут или пока они не станут золотистыми. Готовность проверяйте зубочисткой.
5. Подавать охлажденными.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты мафинов: