Приготовив шпинатные маффины по этому рецепту, вы будете приятно удивлены. Блюдо получается настолько нежным, что его можно есть даже ложкой. А еще благодаря своему яркому цвету и интересному вкусу маффины понравятся даже детям.

Как правильно приготовить такие маффины точно знает фудблогер с ником julia.g.space. В Instagram она рассказала все секреты приготовления этого блюда.

Ингредиенты

Банан – 2 шт

Шпинат – 30 гр

Творог – 90 гр

Яйца – 2 шт

Овсянка – 50 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

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Способ приготовления

1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму для маффинов, смазав ее маслом.

2. В блендере измельчите овсянку с разрыхлителем, затем добавьте бананы, шпинат, творог и яйца. Доведите массу до однородной массы.

3. Наполните формы для маффинов полученным тестом, заполняя их на 2/3 объема.

4. Выпекайте маффины в духовке примерно 20 минут или пока они не станут золотистыми. Готовность проверяйте зубочисткой.

5. Подавать охлажденными.

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