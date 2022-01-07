Шпинатный омлет с креветками и сыром для сытного и быстрого завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный омлет со шпинатом и креветками

Завтрак – главный прием пищи по мнению специалистов, поэтому он должен быть максимально сытным, вкусным и полезным. Идеальные продукты для этого – творог, яйца, каши, овощи, зелень, ягоды, фрукты. Вы с легкостью сможете из них приготовить например, омлет, блины, сырники, сварить молочную кашу.

Фудблогер Катерина (katyamull) поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и полезного омлета со шпинатом и креветками, который вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Омлет со шпинатом

Ингредиенты:

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  • сливки 15-33% – 50 мл

  • яйца – 2 шт.

  • шпинат – 30 г

Свежий шпинат

  • креветки очищенные – 5 шт.

  • крем-сыр – 20 г

  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Помойте шпинат, обсушите.

Ингредиенты для омлета

2. Яйца взбейте в блендере, добавьте шпинат и сливки и снова все взбейте до однородности.

Приготовление омлета

3. Разогрей сковороду, растопите масло и поджарь креветки.

4. Переложите их на тарелку.

Креветки для блюда

5. Яично-шпинатную смесь вылейте на разогретую сковороду, накройте крышкой и томите на среднем огне 2-3 минуты.

Пышный омлет со шпинатом

6. Готовый омлет выложите на тарелку, хорошо смажьте крем-сыром, сверху положите креветки, сверните рулетик и разрежьте.

Вкусный омлет

Блюдо получится очень вкусным и сытным.

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