Шпинатный омлет с креветками и сыром для сытного и быстрого завтрака
Завтрак – главный прием пищи по мнению специалистов, поэтому он должен быть максимально сытным, вкусным и полезным. Идеальные продукты для этого – творог, яйца, каши, овощи, зелень, ягоды, фрукты. Вы с легкостью сможете из них приготовить например, омлет, блины, сырники, сварить молочную кашу.
Фудблогер Катерина (katyamull) поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и полезного омлета со шпинатом и креветками, который вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
сливки 15-33% – 50 мл
яйца – 2 шт.
шпинат – 30 г
креветки очищенные – 5 шт.
крем-сыр – 20 г
сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Помойте шпинат, обсушите.
2. Яйца взбейте в блендере, добавьте шпинат и сливки и снова все взбейте до однородности.
3. Разогрей сковороду, растопите масло и поджарь креветки.
4. Переложите их на тарелку.
5. Яично-шпинатную смесь вылейте на разогретую сковороду, накройте крышкой и томите на среднем огне 2-3 минуты.
6. Готовый омлет выложите на тарелку, хорошо смажьте крем-сыром, сверху положите креветки, сверните рулетик и разрежьте.
Блюдо получится очень вкусным и сытным.
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