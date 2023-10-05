Шрирача из острого перца: как приготовить всемирно известный соус

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Шрирача из острого перца: как приготовить всемирно известный соус

Шрирача – это всемирно известный соус из острого перца и чеснока. Он отличается особой пикантностью и остротой. Соус несложно приготовить в домашних условиях, он идеально подойдет к мясу или как приправа к основным блюдам.

В одном из кулинарных блогов (sprava_smaku) в Instagram был опубликован рецепт острого соуса шрирача из перца.

Что такое шрирача и как его приготовить

Ингредиенты:

  • острый красный перец – 200 г
  • чеснок – 6 зубчиков
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 3 ст.л. (без горки)
  • уксус 6% – 100 мл
  • вода – 150 мл
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать острый перец и почистить чеснок.

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2. Соединить в кастрюле перец, чеснок, уксус, воду, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут под крышкой.

3. Отварную массу нужно немного охладить, после чего измельчить все в блендере.

Соус из перца и чеснока

4. После этого – перетереть соус через сито. Готово!

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