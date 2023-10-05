Что такое шрирача и как его приготовить

Шрирача – это всемирно известный соус из острого перца и чеснока. Он отличается особой пикантностью и остротой. Соус несложно приготовить в домашних условиях, он идеально подойдет к мясу или как приправа к основным блюдам.

В одном из кулинарных блогов (sprava_smaku) в Instagram был опубликован рецепт острого соуса шрирача из перца.

Ингредиенты:

острый красный перец – 200 г

чеснок – 6 зубчиков

соль – 1 ч. л.

сахар – 3 ст.л. (без горки)

уксус 6% – 100 мл

вода – 150 мл

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать острый перец и почистить чеснок.

2. Соединить в кастрюле перец, чеснок, уксус, воду, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут под крышкой.

3. Отварную массу нужно немного охладить, после чего измельчить все в блендере.

4. После этого – перетереть соус через сито. Готово!

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