Что такое шрирача и как его приготовить

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Шрирача из острого перца: как приготовить всемирно известный соус
Шрирача – это всемирно известный соус из острого перца и чеснока. Он отличается особой пикантностью и остротой. Соус несложно приготовить в домашних условиях, он идеально подойдет к мясу или как приправа к основным блюдам.
В одном из кулинарных блогов (sprava_smaku) в Instagram был опубликован рецепт острого соуса шрирача из перца.
Ингредиенты:
- острый красный перец – 200 г
- чеснок – 6 зубчиков
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 3 ст.л. (без горки)
- уксус 6% – 100 мл
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать острый перец и почистить чеснок.
2. Соединить в кастрюле перец, чеснок, уксус, воду, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут под крышкой.
3. Отварную массу нужно немного охладить, после чего измельчить все в блендере.
4. После этого – перетереть соус через сито. Готово!
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