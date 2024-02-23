Штрудель из теста фило с тремя начинками: пирог, удовлетворяющий вкусы всей семьи
Штрудель это всегда вкусно. А штрудель сразу с тремя начинками, сделанный из теста фило – это непревзойденный вкус и аромат, наполняющий весь дом.
Рецептом именно такого штруделя поделилась фудблогер Юлия Корецкая. В Instagram она представила рецепт великолепного штруделя, добавив гармонично сочетающиеся друг с другом начинки.
Ингредиенты на 2 штруделя
- Тесто фило – 10 листов
- Сливочное масло 82,2% – 120 гр
Ингредиенты для творожной начинки
- Кисломолочный сыр – 300 гр
- Сахар – 80 гр
- Яйцо – 1 шт
- Манка – 1,5 ст.л.
Ингредиенты для вишневой начинки
- Вишни без косточек – 300 гр
- Сахар – 100 гр
- Кукурузный крахмал – 25 гр
Ингредиенты для маковой начинки
- Мак сухой перемолотый – 150 гр
- Сахар – 100 гр
- Манка – 30 гр
- Яйцо – 1 шт
Способ приготовления
1. Сначала готовим начинки. Важно: количество начинки в данном рецепте указано в расчете на два штруделя. Все ингредиенты для творожной начинки перебиваем блендером до однородности.
2. Вишни размораживаем, смешиваем с другими ингредиентами и варим до загустения.
3. Макс заливаем крутым кипятком до уровня мака в кастрюле. Провариваем пока вся жидкость не испарится. Добавляем манку, сахар и тщательно перемешиваем. Когда полностью остынет, добавляем яйцо и перемешиваем еще раз.
4. Лист теста фило смазываем сливочным маслом и накрываем следующим листом. Таким образом используем 5 листов теста на каждый штрудель.
5. Выкладываем половину каждой из начинок на расстоянии друг от друга. Завернуть сначала края, а затем поочередно каждую начинку.
6. Верх штруделя смазываем растопленным сливочным маслом. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов до образования румяной корочки.
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