Штрудель это всегда вкусно. А штрудель сразу с тремя начинками, сделанный из теста фило – это непревзойденный вкус и аромат, наполняющий весь дом.

Рецептом именно такого штруделя поделилась фудблогер Юлия Корецкая. В Instagram она представила рецепт великолепного штруделя, добавив гармонично сочетающиеся друг с другом начинки.

Ингредиенты на 2 штруделя

Тесто фило – 10 листов

Сливочное масло 82,2% – 120 гр

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Ингредиенты для творожной начинки

Кисломолочный сыр – 300 гр

Сахар – 80 гр

Яйцо – 1 шт

Манка – 1,5 ст.л.

Ингредиенты для вишневой начинки

Вишни без косточек – 300 гр

Сахар – 100 гр

Кукурузный крахмал – 25 гр

Ингредиенты для маковой начинки

Мак сухой перемолотый – 150 гр

Сахар – 100 гр

Манка – 30 гр

Яйцо – 1 шт

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинки. Важно: количество начинки в данном рецепте указано в расчете на два штруделя. Все ингредиенты для творожной начинки перебиваем блендером до однородности.

2. Вишни размораживаем, смешиваем с другими ингредиентами и варим до загустения.

3. Макс заливаем крутым кипятком до уровня мака в кастрюле. Провариваем пока вся жидкость не испарится. Добавляем манку, сахар и тщательно перемешиваем. Когда полностью остынет, добавляем яйцо и перемешиваем еще раз.

4. Лист теста фило смазываем сливочным маслом и накрываем следующим листом. Таким образом используем 5 листов теста на каждый штрудель.

5. Выкладываем половину каждой из начинок на расстоянии друг от друга. Завернуть сначала края, а затем поочередно каждую начинку.

6. Верх штруделя смазываем растопленным сливочным маслом. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов до образования румяной корочки.

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