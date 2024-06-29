Штрудель считается традиционной выпечкой в австрийской, германской, чешской и венгерской кухнях. По сути это кондитерское изделие, которое подается в виде рулета с любой начинкой. Для его приготовления используют слоеное тесто и любимые ягоды.

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В переводе слово "штрудель" означает вьюга, и не зря. Это блюдо действительно создаст настоящую вьюгу вкусов в вашем рту и доставит невероятное гастрономическое удовольствие. В этом в Instagram заверяет блоггер alexandradovganych.

Ингредиенты

Тесто фило

Сливочное масло растопленное – 100 гр

Яйцо – 1 шт для смазки

Кунжут

Сахарная пудра для посынки

Ингредиенты для начинки

Вишня – 300 гр

Яблоко – 1 шт

Абрикос – 1-2 шт

Сахар – 4-5 ст.л.

Крахмал – 2 ст.л.

Орешки или изюм по желанию.

Способ приготовления

1. Отварить начинку на легком огне до загущения. Если получается слишком редкая – добавить 2 ст.л. манки.

2. Берем 5 листков тесто фило и смазываем каждый растопленным сливочным маслом.

3. Последний слой оставить без масла, выложить начинку и завернуть в виде рулета.

4. Сверху смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 мин.

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