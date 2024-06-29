Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

Штрудель считается традиционной выпечкой в австрийской, германской, чешской и венгерской кухнях. По сути это кондитерское изделие, которое подается в виде рулета с любой начинкой. Для его приготовления используют слоеное тесто и любимые ягоды.

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В переводе слово "штрудель" означает вьюга, и не зря. Это блюдо действительно создаст настоящую вьюгу вкусов в вашем рту и доставит невероятное гастрономическое удовольствие. В этом в Instagram заверяет блоггер alexandradovganych.

Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

Ингредиенты

  • Тесто фило
  • Сливочное масло растопленное – 100 гр
  • Яйцо – 1 шт для смазки
  • Кунжут
  • Сахарная пудра для посынки

Ингредиенты для начинки

  • Вишня – 300 гр
  • Яблоко – 1 шт
  • Абрикос – 1-2 шт
  • Сахар – 4-5 ст.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Орешки или изюм по желанию.

Способ приготовления

1. Отварить начинку на легком огне до загущения. Если получается слишком редкая – добавить 2 ст.л. манки.

Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

2. Берем 5 листков тесто фило и смазываем каждый растопленным сливочным маслом.

Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

3. Последний слой оставить без масла, выложить начинку и завернуть в виде рулета.

4. Сверху смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.

Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 мин.

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