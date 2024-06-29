Штрудель с вишнями из теста фило: готовим аутентичное венское блюдо за 10 минут
Штрудель считается традиционной выпечкой в австрийской, германской, чешской и венгерской кухнях. По сути это кондитерское изделие, которое подается в виде рулета с любой начинкой. Для его приготовления используют слоеное тесто и любимые ягоды.
В переводе слово "штрудель" означает вьюга, и не зря. Это блюдо действительно создаст настоящую вьюгу вкусов в вашем рту и доставит невероятное гастрономическое удовольствие. В этом в Instagram заверяет блоггер alexandradovganych.
Ингредиенты
- Тесто фило
- Сливочное масло растопленное – 100 гр
- Яйцо – 1 шт для смазки
- Кунжут
- Сахарная пудра для посынки
Ингредиенты для начинки
- Вишня – 300 гр
- Яблоко – 1 шт
- Абрикос – 1-2 шт
- Сахар – 4-5 ст.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Орешки или изюм по желанию.
Способ приготовления
1. Отварить начинку на легком огне до загущения. Если получается слишком редкая – добавить 2 ст.л. манки.
2. Берем 5 листков тесто фило и смазываем каждый растопленным сливочным маслом.
3. Последний слой оставить без масла, выложить начинку и завернуть в виде рулета.
4. Сверху смазываем яйцом и присыпаем кунжутом.
5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 мин.
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