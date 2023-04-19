Каждая хозяйка умеет готовить самый легкий, простой и вкусный салат "Шуба". Для приготовления всегда используют два главных ингредиента – свеклу и сельдь, но, стоит отметить, что сельдь в блюде можно заменить запеченной скумбрией, лососем, форелью.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" со слабосоленной семгой и плавленым сыром.

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Ингредиенты:

слабосоленная семга или форель – 150 г

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 2 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

свекла – 3 шт.

зеленый лук – пучок

майонез

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите, остудите, почистите и натрите.

2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. Сверху можно украсить салат красной икрой. Поставьте салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

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