"Шуба" без сельди: чем заменить главный ингредиент в салате

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт 'Шубы'

Каждая хозяйка умеет готовить самый легкий, простой и вкусный салат "Шуба". Для приготовления всегда используют два главных ингредиента – свеклу и сельдь, но, стоит отметить, что сельдь в блюде можно заменить запеченной скумбрией, лососем, форелью. 

Как вкусно приготовить ''Шубу''

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" со слабосоленной семгой и плавленым сыром. 

Рецепт ''Шубы''
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Ингредиенты:

  • слабосоленная семга или форель – 150 г
  • картофель – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • свекла – 3 шт.
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез 

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите, остудите, почистите и натрите. 

Приготовление салата

2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками. 

Салат ''Шуба'' по-новому

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. Сверху можно украсить салат красной икрой. Поставьте салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Готовый салат

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