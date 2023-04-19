"Шуба" без сельди: чем заменить главный ингредиент в салате
Каждая хозяйка умеет готовить самый легкий, простой и вкусный салат "Шуба". Для приготовления всегда используют два главных ингредиента – свеклу и сельдь, но, стоит отметить, что сельдь в блюде можно заменить запеченной скумбрией, лососем, форелью.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" со слабосоленной семгой и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- слабосоленная семга или форель – 150 г
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- свекла – 3 шт.
- зеленый лук – пучок
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи и яйца отварите, остудите, почистите и натрите.
2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. Сверху можно украсить салат красной икрой. Поставьте салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
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