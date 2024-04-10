"Шуба" по-новому: чем заменить сельдь в салате

"Шуба" – самый простой овощной салат с сельдь, который практически всегда готовится с майонезом. Но, и сельдь и майонез в блюде можно заменить, от этого салат будет менее жирным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, которую можно заменить слабосоленым лососем.

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Ингредиенты:

картофель отварной – 2-3 шт.

морковь отварная – 2 шт.

лук – 1 шт.

для маринада: уксус 1 ст.л., сахар 1 ч.л., растительное масло 1 ч.л.

лосось слабосоленый копченый – 400 г

свекла – 1-2 шт.

майонез – 220 г

яйца

Способ приготовления:

1. Перед приготовлением овощи и яйца нужно отварить, после почистите и натрите.

2. Лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лосось, картофель, маринованный лук, лосось, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. Сверху посыпьте тертым яйцом.

Поставьте салат на 3-4 часа в холодильник.

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