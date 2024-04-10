"Шуба" по-новому: чем заменить сельдь в салате

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя 'Шуба'

"Шуба" – самый простой овощной салат с сельдь, который практически всегда готовится с майонезом. Но, и сельдь и майонез в блюде можно заменить, от этого салат будет менее жирным. 

Вкусная ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, которую можно заменить слабосоленым лососем. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • картофель отварной – 2-3 шт. 
  • морковь отварная – 2 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • для маринада: уксус 1 ст.л., сахар 1 ч.л., растительное масло 1 ч.л.
  • лосось слабосоленый копченый – 400 г
  • свекла – 1-2 шт.
  • майонез – 220 г
  • яйца 

Способ приготовления: 

1. Перед приготовлением овощи и яйца нужно отварить, после почистите и натрите. 

Приготовление салата

2. Лук замаринуйте.

Лук для салата

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лосось, картофель, маринованный лук, лосось, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. Сверху посыпьте тертым яйцом. 

''Шуба'' без сельди

Поставьте салат на 3-4 часа в холодильник. 

Готовый салат

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