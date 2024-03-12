Салат "Шуба" – отличное блюдо для праздничного стола, которое можно готовить с сельдь, красной рыбой и икрой. Для того, чтобы салат был более легким, кулинары советуют не добавлять в блюдо вареный картофель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с красной рыбой и зеленью.

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Ингредиенты:

2 картофеля

1 морковь

1 свекла

0,5 лука

150 г красной слабосоленной рыбы

майонез

зелень по желанию для украшения

Способ приготовления:

1. Овощи отварите и потрите.

2. Лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями и сверху украсьте рыбой и зеленью. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.

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