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"Шуба" по-новому: чем заменить сельдь в блюде
Салат "Шуба" – отличное блюдо для праздничного стола, которое можно готовить с сельдь, красной рыбой и икрой. Для того, чтобы салат был более легким, кулинары советуют не добавлять в блюдо вареный картофель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с красной рыбой и зеленью.
Ингредиенты:
- 2 картофеля
- 1 морковь
- 1 свекла
- 0,5 лука
- 150 г красной слабосоленной рыбы
- майонез
- зелень по желанию для украшения
Способ приготовления:
1. Овощи отварите и потрите.
2. Лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями и сверху украсьте рыбой и зеленью. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.
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