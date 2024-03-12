"Шуба" по-новому: чем заменить сельдь в блюде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – отличное блюдо для праздничного стола, которое можно готовить с сельдь, красной рыбой и икрой. Для того, чтобы салат был более легким, кулинары советуют не добавлять в блюдо вареный картофель. 

Вкусный салат ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с красной рыбой и зеленью.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 2 картофеля
  • 1 морковь
  • 1 свекла
  • 0,5 лука
  • 150 г красной слабосоленной рыбы
  • майонез
  • зелень по желанию для украшения

Способ приготовления:

1. Овощи отварите и потрите. 

Тертые овощи

2. Лук замаринуйте. 

Лук для блюда

3. Соберите салат слоями и сверху украсьте рыбой и зеленью. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.

Готовый салат

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