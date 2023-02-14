"Шуба" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса
Салат "Шуба" – самый простой и быстрый в приготовлении домашний салат, основа которого – сельдь, свекла, лук, майонез. Для того, чтобы салат имел более оригинальный вкус, можно добавить каперсы, соленые огурцы, маринованным грибы, яйца.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" с солеными огурцами, сельдью и луком, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- Картофель – 300 г
- Свекла – 300 г
- Морковь – 300 г
- Сельдь – 300 г
- Лук репчатый – 150 г
- Яйца – 5 шт.
- Майонез – 300 г
- Лук зеленый – для украшения.
- Огурцы маринованные – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките овощи, почистите и натрите.
2. Сельдь нарежьте очень мелкими кубиками. Лук также нарежьте мелко, замаринуйте его в лимонном соку, чтобы ушла горечь.
3. Сельдь смешайте с готовым маринованным луком, полейте еще лимонным соком и добавьте немного черного перца.
4. Огурцы также нарежьте мелким кубиком.
5. Соберите салат: картофель+ майонез, натертый белок+майонез, сельдь+лук+ лимонный сок и перец, огурцы, морковь+майонез, свекла+майонез, натертый желток и сверху украсьте зеленым луком.
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