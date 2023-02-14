"Шуба" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
6,1 т.
Шуба по-новому

Салат "Шуба" – самый простой и быстрый в приготовлении домашний салат, основа которого – сельдь, свекла, лук, майонез. Для того, чтобы салат имел более оригинальный вкус, можно добавить каперсы, соленые огурцы, маринованным грибы, яйца. 

Домашняя ''Шуба''

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" с солеными огурцами, сельдью и луком, которая готовится очень быстро.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Картофель – 300 г
  • Свекла – 300 г
  • Морковь – 300 г
  • Сельдь – 300 г
  • Лук репчатый – 150 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Майонез – 300 г
  • Лук зеленый – для украшения.
  • Огурцы маринованные – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките овощи, почистите и натрите.

Отварная свекла

2. Сельдь нарежьте очень мелкими кубиками. Лук также нарежьте мелко, замаринуйте его в лимонном соку, чтобы ушла горечь.

Филе сельди для салата

3. Сельдь смешайте с готовым маринованным луком, полейте еще лимонным соком и добавьте немного черного перца.

4. Огурцы также нарежьте мелким кубиком.

Соленые огурцы

5. Соберите салат: картофель+ майонез, натертый белок+майонез, сельдь+лук+ лимонный сок и перец, огурцы, морковь+майонез, свекла+майонез, натертый желток и сверху украсьте зеленым луком. 

Готовый салат

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