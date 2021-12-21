"Шуба" с красной рыбой и "Оливье" с языком: лучшие новогодние салаты
Новый год уже близко, сохраняйте рецепты праздничных салатов и готовьте с удовольствием.
Оливье с языком
350-400 г телячьего языка (отваренного)
200 г моркови (1 средняя морковь)
400 г картофеля (4 средние картошки)
200 г свежих огурцов (2 средних огурца)
200 г соленых огурцов (2 средних огурца)
100 г лука (1 средняя луковица)
100 г зеленого горошка (консервированного)
3 яйца
100-150 г майонеза (0,4-0,6 стакана объемом 250 мл)
соль (по вкусу)
Оливье со слабосоленой красной рыбой:
400 г слабосоленой красной рыбы
400 г картофеля (4 средние картошки)
300 г свежих огурцов (3 средних огурца)
3 яйца
200 г моркови (1 средняя морковь)
50 г сладкого лука (1 небольшая луковица)
100 г майонеза (0,4 стакана объемом 250 мл)
соль (по вкусу)
Домашний майонез
40 г желтка (2 шт)
1 ч. л. горчицы
300-320 мл растительного масла
сок лимона (по вкусу)
соль (по вкусу)
100 г белого йогурта (или сметаны)
Шуба с красной рыбой и авокадо
Слабосоленая рыба:
500 г красной рыбы
1 ст. л. морской соли (без горки)
1 ч. л. сахара (без горки)
20 мл водки (1 ст. л., или коньяка)
"Шуба":
400 г слабосоленой красной рыбы
500 г отварного картофеля (5 шт.)
500 г отварной свеклы (3 шт.)
2 шт. авокадо
3 яйца
100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)
150-200 г домашнего майонеза
зеленый лук (для декора)
Паста из авокадо:
1 авокадо
1 ст. л. лимонного фреша
2 ст. л. оливкового масла
1/4 ч. л. соли
Грузинский салат
5 шт. помидоров
5 шт. огурцов
кинза
петрушка
50 г обжаренных грецких орехов
1 ч. л. уксуса
соль (по вкусу)
2 зубчика чеснока
1 шт. красного лука
перец чили (по вкусу)
30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)
30 мл воды (1,5 ст. л.)
А какие салаты на Новый Год готовите вы?
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