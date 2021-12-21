'Шуба' с красной рыбой и 'Оливье' с языком: лучшие новогодние салаты

Новый год уже близко, сохраняйте рецепты праздничных салатов и готовьте с удовольствием.⁣

⁣ Оливье с языком⁣

350-400 г телячьего языка (отваренного)⁣

200 г моркови (1 средняя морковь)⁣

400 г картофеля (4 средние картошки)⁣

200 г свежих огурцов (2 средних огурца)⁣

200 г соленых огурцов (2 средних огурца)⁣

100 г лука (1 средняя луковица)⁣

100 г зеленого горошка (консервированного)⁣

3 яйца⁣

100-150 г майонеза (0,4-0,6 стакана объемом 250 мл)⁣

соль (по вкусу)⁣

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Видео дня

Оливье со слабосоленой красной рыбой:⁣

400 г слабосоленой красной рыбы⁣

400 г картофеля (4 средние картошки)⁣

300 г свежих огурцов (3 средних огурца)⁣

3 яйца⁣

200 г моркови (1 средняя морковь)⁣

50 г сладкого лука (1 небольшая луковица)⁣

100 г майонеза (0,4 стакана объемом 250 мл)⁣

соль (по вкусу)⁣

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Домашний майонез ⁣

40 г желтка (2 шт)⁣

1 ч. л. горчицы⁣

300-320 мл растительного масла ⁣

сок лимона (по вкусу)⁣

соль (по вкусу)⁣

100 г белого йогурта (или сметаны)⁣

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Шуба с красной рыбой и авокадо⁣

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Слабосоленая рыба: ⁣

500 г красной рыбы⁣

1 ст. л. морской соли (без горки)⁣

1 ч. л. сахара (без горки)⁣

20 мл водки (1 ст. л., или коньяка) ⁣

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"Шуба":⁣

400 г слабосоленой красной рыбы⁣

500 г отварного картофеля (5 шт.)⁣

500 г отварной свеклы (3 шт.)⁣

2 шт. авокадо⁣

3 яйца⁣

100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)⁣

150-200 г домашнего майонеза⁣

зеленый лук (для декора)⁣

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Паста из авокадо:⁣

1 авокадо⁣

1 ст. л. лимонного фреша⁣

2 ст. л. оливкового масла⁣

1/4 ч. л. соли⁣

⁣ Грузинский салат ⁣

5 шт. помидоров⁣

5 шт. огурцов⁣

кинза⁣

петрушка⁣

50 г обжаренных грецких орехов⁣

1 ч. л. уксуса⁣

соль (по вкусу)⁣

2 зубчика чеснока⁣

1 шт. красного лука⁣

перец чили (по вкусу)⁣

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)⁣

30 мл воды (1,5 ст. л.)⁣

А какие салаты на Новый Год готовите вы?

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