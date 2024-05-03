"Шуба" с сельдью и яблоком: рецепт салата по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – один из самых простых и сытных блюд, основа которого – запеченные овощи и сельдь. Для пикантного вкуса в салат можно добавить сладкое яблоко, маринованный лук, вареные яйца.

Вкусный и сытный салат ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом рулета "Шуба" с яблоком, сельдью, овощами и луком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Свекла – 700 г
  • Картофель – 600 г
  • Морковь – 500 г
  • Сельдь – 500 г
  • Майонез – 400 г

На маринованное яблоко:

  • Яблоко – 200 г
  • Сок лимона – 0,5 шт.
  • Соль – 2 г

Маринованный лук:

  • Лук – 200 г
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 6 ч. л.
  • Уксус яблочный – 6 ст. л.
  • Горячая вода – 200 г

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите овощи. Сельдь порежьте.

Овощи и сельдь для салата

2. Яблоко натрите, добавьте сок лимона и соль, перемешайте.

Яблоки для блюда

3. Лук порежьте и замаринуйте.

Маринованный лук

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, яблоко, свекла. И каждый слой смажьте майонезом.

Приготовление салата

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