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"Шуба" с сельдью и яблоком: рецепт салата по-новому
Салат "Шуба" – один из самых простых и сытных блюд, основа которого – запеченные овощи и сельдь. Для пикантного вкуса в салат можно добавить сладкое яблоко, маринованный лук, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом рулета "Шуба" с яблоком, сельдью, овощами и луком.
Ингредиенты:
- Свекла – 700 г
- Картофель – 600 г
- Морковь – 500 г
- Сельдь – 500 г
- Майонез – 400 г
На маринованное яблоко:
- Яблоко – 200 г
- Сок лимона – 0,5 шт.
- Соль – 2 г
Маринованный лук:
- Лук – 200 г
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 6 ч. л.
- Уксус яблочный – 6 ст. л.
- Горячая вода – 200 г
Способ приготовления:
1. Отварите и натрите овощи. Сельдь порежьте.
2. Яблоко натрите, добавьте сок лимона и соль, перемешайте.
3. Лук порежьте и замаринуйте.
4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, яблоко, свекла. И каждый слой смажьте майонезом.
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