Салат "Шуба" – один из самых простых и сытных блюд, основа которого – запеченные овощи и сельдь. Для пикантного вкуса в салат можно добавить сладкое яблоко, маринованный лук, вареные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом рулета "Шуба" с яблоком, сельдью, овощами и луком.

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Ингредиенты:

Свекла – 700 г

Картофель – 600 г

Морковь – 500 г

Сельдь – 500 г

Майонез – 400 г

На маринованное яблоко:

Яблоко – 200 г

Сок лимона – 0,5 шт.

Соль – 2 г

Маринованный лук:

Лук – 200 г

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 6 ч. л.

Уксус яблочный – 6 ст. л.

Горячая вода – 200 г

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите овощи. Сельдь порежьте.

2. Яблоко натрите, добавьте сок лимона и соль, перемешайте.

3. Лук порежьте и замаринуйте.

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, яблоко, свекла. И каждый слой смажьте майонезом.

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