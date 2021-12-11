"Шуба" из скумбрии с апельсиновой цедрой: рецепт самого вкусного салата от Евгения Клопотенко

Салат "Шуба" – блюдо, без которого тяжело представить праздники, в ом числе и Новый год. Но если вы, например, не любите обычную сельдь, ее легко можно заменить в этом салате на скумбрию.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусной "Шубы" со скумбрией, которая будет иметь очень приятный запах и нежный вкус.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

свекла – 2 шт.

картофель – 3-4 шт.

морковь – 4 шт.

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лук – 1-2 шт.

майонез домашний – 100 г

апельсин – 1 шт.

лимон – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите все овощи, но лучше запечь.

2. Скумбрию хорошо выпотрошите и помойте, внутрь положите нарезанный лимон, полейте рыбу растительным маслом и отправьте в духовку на 20-30 минут при 180 С.

3. Готовые овощи очистите и натрите на крупной терке.

4. Рыбу разберите, чтобы не было костей.

5. Соберите салат: на дно положите свеклу, майонез, морковь, измельченный лук, сверху снова майонез, снова свеклу, майонез, сверху рыбу и присыпьте цедрой апельсина.

Готовое блюдо отправьте в холодильник, чтобы оно хорошо настоялось и можно подавать.

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