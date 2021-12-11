"Шуба" из скумбрии с апельсиновой цедрой: рецепт самого вкусного салата от Евгения Клопотенко
Салат "Шуба" – блюдо, без которого тяжело представить праздники, в ом числе и Новый год. Но если вы, например, не любите обычную сельдь, ее легко можно заменить в этом салате на скумбрию.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусной "Шубы" со скумбрией, которая будет иметь очень приятный запах и нежный вкус.
Ингредиенты:
скумбрия – 2 шт.
свекла – 2 шт.
картофель – 3-4 шт.
морковь – 4 шт.
лук – 1-2 шт.
майонез домашний – 100 г
апельсин – 1 шт.
лимон – 1 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите все овощи, но лучше запечь.
2. Скумбрию хорошо выпотрошите и помойте, внутрь положите нарезанный лимон, полейте рыбу растительным маслом и отправьте в духовку на 20-30 минут при 180 С.
3. Готовые овощи очистите и натрите на крупной терке.
4. Рыбу разберите, чтобы не было костей.
5. Соберите салат: на дно положите свеклу, майонез, морковь, измельченный лук, сверху снова майонез, снова свеклу, майонез, сверху рыбу и присыпьте цедрой апельсина.
Готовое блюдо отправьте в холодильник, чтобы оно хорошо настоялось и можно подавать.
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