Шулики – это традиционное блюдо, которое готовят на праздник Маковея. В каждом регионе Украины есть свой уникальный рецепт. Делать их можно в виде печенья с сиропом, дополняя в обоих случаях медом и маком.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом шуликов с маком и медовым сиропом.

Ингредиенты для коржа:

кефир – 500 г

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст. л.

сода – 1 ч. л.

мука – 650-700 г

соль

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Для начинки:

мак – 1-1,5 ст.

Для сиропа:

вода – 1 л

сахар – 200-300 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления коржа нужно к кефиру добавить яйцо, соль, сахар и соду.

2. Насыпать в массу муку и замесить мягкое тесто. В готовом виде разделить его на две части, раскатать в пласт, сделать на поверхности проколы вилкой и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить.

3. Для начинки нужно тщательно перетереть мак и залить кипятком. Оставить на время настояться.

4. Сварить сироп из воды и сахара. Охладить.

5. В тарелку нужно поломать корж на средние кусочки, налить сироп и по желанию добавить мед. Оставить настояться и подавать на стол. Приятного аппетита!

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