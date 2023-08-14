Шулики на Маковея: как вкусно приготовить традиционное блюдо
Шулики – это традиционное блюдо, которое готовят на праздник Маковея. В каждом регионе Украины есть свой уникальный рецепт. Делать их можно в виде печенья с сиропом, дополняя в обоих случаях медом и маком.
Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом шуликов с маком и медовым сиропом.
Ингредиенты для коржа:
- кефир – 500 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
- мука – 650-700 г
- соль
Для начинки:
- мак – 1-1,5 ст.
Для сиропа:
- вода – 1 л
- сахар – 200-300 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления коржа нужно к кефиру добавить яйцо, соль, сахар и соду.
2. Насыпать в массу муку и замесить мягкое тесто. В готовом виде разделить его на две части, раскатать в пласт, сделать на поверхности проколы вилкой и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить.
3. Для начинки нужно тщательно перетереть мак и залить кипятком. Оставить на время настояться.
4. Сварить сироп из воды и сахара. Охладить.
5. В тарелку нужно поломать корж на средние кусочки, налить сироп и по желанию добавить мед. Оставить настояться и подавать на стол. Приятного аппетита!
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