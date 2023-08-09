Шулики с маком и медом: блюдо, без которого не обходится праздник Маковея
Шулики – это традиционное украинское блюдо, которое еще издавна готовили на праздник Маковея. Они представляют собой коржики из пшеничного теста, которые подают с соусом из мака и меда. Когда кусочки станут мягкими, тогда их можно кушать.
Фудблогер Алина Олейник (alina_oliinyk624) на своей странице в Instagram поделилась рецептом старинных украинских шуликов, которые готовят на праздник Маковея.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- мед – 5 ст. л.
- мак – 4 ст. л.
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 100 мл
- сода – 1 ч. л.
- мука – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно залить мак кипятком, накрыть и оставить на 30 минут, чтобы набух.
2. Тем временем взбить яйцо, добавив одну ложку меда.
3. Из готового мака слить воду, а сам мак перетереть до состояния, чтобы начало выделяться молоко.
4. Одну ложку перетертого мака добавить к яйцу. Перемешать, после чего добавить масло.
5. Добавить соду, налить молоко и перемешать до однородности.
6. Добавить просеянную муку и замесить тесто.
7. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-2 сантиметра. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
8. Готовый корж порезать или поломать на меньшие коржики. Выложить в глубокую миску.
9. Смешать оставшийся мак и мед, добавив немного кипятка. Перемешать.
10. Полученной заливкой полить шулики и оставить пропитаться на 30 минут.
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