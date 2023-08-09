Шулики – это традиционное украинское блюдо, которое еще издавна готовили на праздник Маковея. Они представляют собой коржики из пшеничного теста, которые подают с соусом из мака и меда. Когда кусочки станут мягкими, тогда их можно кушать.

Фудблогер Алина Олейник (alina_oliinyk624) на своей странице в Instagram поделилась рецептом старинных украинских шуликов, которые готовят на праздник Маковея.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

мед – 5 ст. л.

мак – 4 ст. л.

сливочное масло – 50 г

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молоко – 100 мл

сода – 1 ч. л.

мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно залить мак кипятком, накрыть и оставить на 30 минут, чтобы набух.

2. Тем временем взбить яйцо, добавив одну ложку меда.

3. Из готового мака слить воду, а сам мак перетереть до состояния, чтобы начало выделяться молоко.

4. Одну ложку перетертого мака добавить к яйцу. Перемешать, после чего добавить масло.

5. Добавить соду, налить молоко и перемешать до однородности.

6. Добавить просеянную муку и замесить тесто.

7. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-2 сантиметра. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

8. Готовый корж порезать или поломать на меньшие коржики. Выложить в глубокую миску.

9. Смешать оставшийся мак и мед, добавив немного кипятка. Перемешать.

10. Полученной заливкой полить шулики и оставить пропитаться на 30 минут.

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