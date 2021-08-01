Главные уловки шведского стола: какие блюда лучше обойти стороной. Интервью с диетологами

Еда со шведского стола может стать причиной отравления. Зачастую туристы так набрасываются на еду, что даже не обращают внимание на свежесть блюд.

Шведский стол как за границей, так и в Украине, очень выгодный на отдыхе, привлекает по цене, однако считается небезопасным. Прежде чем отправляться на отдых, где есть данная услуга, нужно запомнить несколько правил, чтобы обезопасить себя.

О том, какими продуктами можно отравиться и на что следует обращаться внимание при выборе еды, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL врач-диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко. А диетолог-терапевт Юлия Поворознюк объяснила, как правильно питаться на отдыхе, где есть шведский стол, и на чем чаще всего экономят отели, подавая продукты для отдыхающих.

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По словам Юлии, очень часто люди отравляются после шведского стола из-за большого количества употребляемых жирных и жареных продуктов.

"При поездке на курорт, где есть шведский стол, у большинства людей возникает "эмоциональный голод", поскольку хочется попробовать все. После такого наблюдается обострение панкреатита, появляется дискомфорт в желудке и кишечнике, может возникнуть горечь, изжога, диарея и даже рвота. Во время отдыха с безграничным доступом к еде часто происходят нарушения ЖКТ и токсический гастроэнтероколит. У кого есть хронические заболевания, на отдыхе бывают обострение из-за большого количества пищи", – призналась специалист.

Александра, в свою очередь, признается, что достаточно есть всего лишь 3 раза в день, без перекусов.

"Организм человека физиологически не может принимать постоянно поток еды, поскольку у нас вырабатывается определенное количество желудочного сока, ферментов (поджелудочной или желчного пузыря), также кишечник постоянно работать не может", – призналась диетолог.

Чем можно отравиться на шведском столе?

Как утверждает Юлия, чаще всего причиной отравления могут быть нитраты в фруктах, а также инфекции из-за плохо промытых продуктов. Кроме того, под запретом сладости, которые не прошли термообработку. К примеру, в чурчхеле часто встречается плесень.

Помимо этого специалист призналась, что зачастую экономят в отелях на дорогих продуктах: качественной рыбе, мясе, морепродуктах. Не экономят на фаст-фудах, сладостях, газированных напитках, дешевых фруктах.

По словам Александры, следует также отказаться от салатов, в состав которых входит майонез или любые другие соусы. Как утверждает специалист, в такое блюдо повара добавляют продукты, которые уже несколько дней стояли на шведском столе. Альтернативой станут самостоятельно приготовленные салаты (микс овощей, фруктов, мяса, рыбы, можно добавить в тарелку и залить свежим йогуртом).

"Помимо этого, под запретом сладости, где есть крем (белковый, масляный). Это торты, пирожные, вафли и т.д. Очень часто в этих блюдах можно найти стрептококки, стафилококки, кишечные палочки, которые способствуют отравлению. Альтернатива – сухая выпечка (круассаны, булочки)", – говорит эксперт.

Как питаться на отдыхе: правила и советы

1. Нужно выбирать свежеприготовленные продукты (к примеру, овощи, салаты, которые только что нарезали).

2. Следует осознанно выбирать блюда и соблюдать свою порцию. На шведском столе можно найти хорошие, полноценные, правильно подобранные продукты. К примеру, на завтрак выбирать цельнозерновые крупы, омлет или вареное яйцо. На обед любой гарнир (не больше 3 столовых ложек) и кусочек мяса. На ужин – рыба (запеченная, на гриле или на пару).

3. Нельзя сочетать мясо, рыбу, сыр, картошку, жареное и жирное за один прием пищи из-за переизбытка белка, к тому же ЖКТ может не справиться.

4. Соусы нужно выбирать с понятным для вас составом (оливковое масло, гранатовый соус). Если есть реакция на молоко, старайтесь ограничить его в блюдах.

5. Со шведского стола нужно выбирать те продукты, которые вы чаще всего едите дома.

6. С осторожностью вводить в рацион новые продукты, особенно экзотические морепродукты и фрукты, на которые чаще всего происходит аллергическая реакция. Продукты, которые могут вызвать аллергию: лобстеры, каракатицы, различные морепродукты, экзотические фрукты (часто манго).

Как выглядит идеальная тарелка?

1/4 тарелки должен составлять гарнир;

1/4 тарелки должен быть белок – рыба, мясо, птица, сыр, морепродукты;

1/2 тарелки – различные салаты из свежих продуктов без термообработки (зелень, огурцы, помидоры). Если же вы выбираете овощи с термообработкой, тогда обратите внимание на брокколи, цветную капусту на пару.

Чем кормить детей на отдыхе со шведского стола?

Как утверждает Юлия, ребенку следует выбирать легкую пищу – каши, супы овощные, вареные, тушеные овощи, мясо не жирное и не жареное. Фрукты должны быть хорошего качества, без гнилых кусочков. Не нужно давать на отдыхе ребенку фаст-фуд, поскольку он плохо влияет на поджелудочную железу и желчный пузырь (может появиться дискомфорт в ЖКТ, диарея, а также аллергическая сыпь).

А вот Александра настаивает на том, чтобы на отдыхе ребенка кормить привычной для него едой. Даже обычную воду можно привезти с собой на пару дней, поскольку очень часто бывает непереносимость ее в разных странах.

Что делать при отравлении?

По словам диетолога Александры, в аптечке у каждого отдыхающего должны быть всегда антигистаминные препараты, сорбенты и ферменты.

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