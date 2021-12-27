Символический салат "Тигренок": блюдо, которое принесет удачу в 2022 году
Символ приближающегося года, – тигр. И для того чтобы задобрить хищника, на новогодний стол нужно ставить символические блюда. Салат "Тигренок" – лучший вариант – яркий, эффектный и очень вкусный. Тигр оценит, а гости будут в восторге.
Рецептом салата "Тигренок" поделилась фудблогер katya_kulinariya. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
отварное куриное мясо – 120 г
отварной картофель – 3 шт.
отварное яйцо – 3 шт.
твердый сыр – 40 г
маринованные огурцы – 2шт.
отварная морковь – 2 шт.
маслины – 7-10 шт.
майонез
колбаса
соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель натереть на средней терке и выложить в виде мордочки тигра с ушками на плоскую тарелку. Посолить.
2. Куриное мясо порезать на куски и выложить на картофель. Посолить, поперчить и помазать майонезом.
3. Натереть творог на средней терке и выложить на мясо.
4. Порезать кубики огурцы, выложить на тарелку и помазать слоем майонезом.
5. В яичках отделить белки от желтков. Два белка понадобятся для украшения. Остальные белки и желтки натереть на терке и выложить на салат. Помазать майонезом.
6. Морковь натереть на мелкой терке и равномерно выложить на салат.
7. Из белков вырезать глаза тигра, остальные белки натереть на терке и выложить в форме носика.
8. Нос, зрачки, ресницы, середину ушей и полоски сформировать с помощью порезанных маслин.
9. Язык вырезать из колбасы, усы из творога.
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