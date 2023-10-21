Синабоны – это рыхлые булочки с корицей на дрожжевом тесте. Такая выпечка идеально подходит для семейных чаепитий в прохладное время. Но для того, чтобы изделия получились действительно высокими и вкусными, нужно соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления идеальных пышных синабонов с корицей опубликована на странице фудблогера Анастасии Скрипник с ником kitchen.malinka в Instagram. Очень вкусно с какао, кофе или чаем.

Ингредиенты для опары:

молоко – 300 мл

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дрожжи сухие – 5 г

сахар – 20 г

мука – 150 г

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

соль – 5 г

яйца – 2 шт

сахар – 60 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 100 г

сахар – 150 г

корица – 20 г

Ингредиенты для сливочной заливки:

сахарная пудра – 50 г

сливочный творог – 250 г

Способ приготовления опары:

1. Подогрейте молоко, добавляем сахар, перемешайте до однородной консинстенции.

2. Соедините муку и дрожжи. Перемешайте.

3. Соедините молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной консистенции.

4. Накройте полотенцем. Отставьте опару на 30-50 минут в теплое место.

Способ приготовления теста:

1. Яйца и сахар перемешать.

2. Добавить соль, опару. Снова перемешать.

3. Добавить размягченное сливочное масло, муку и замешать тесто.

4. Переложить тесто в миску, накрыть полотенцем, оставить подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

5. Раскатать подошедшее тесто в виде прямоугольника.

6. Выложить на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределить его.

7. Посыпать масло равномерно сверху смесью корицы и сахара.

8. Завернуть это в рулет. Нарезать рулет с помощью зубной нити на кусочки толщиной 3-4 см.

9. Выложить на противень с пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 30-50 минут в теплом месте, чтобы тесто подошло.

10. После этого поставить выпекать синабоны при температуре 180 градусов на 20-25 минут.

11. Достать готовые сеннабоны из духовки и, пока они горячие, полить заливкой.

Способ приготовления заливки:

1. Перемешать сливочный творог и пудру миксером.

2. Вылить готовую массу на синабоны.

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