Синабоны, которые всегда получаются пышными: делимся идеальной технологией приготовления
Синабоны – это рыхлые булочки с корицей на дрожжевом тесте. Такая выпечка идеально подходит для семейных чаепитий в прохладное время. Но для того, чтобы изделия получились действительно высокими и вкусными, нужно соблюдать правильную технологию приготовления.
Идея приготовления идеальных пышных синабонов с корицей опубликована на странице фудблогера Анастасии Скрипник с ником kitchen.malinka в Instagram. Очень вкусно с какао, кофе или чаем.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 300 мл
- дрожжи сухие – 5 г
- сахар – 20 г
- мука – 150 г
Ингредиенты для теста:
- мука – 500 г
- соль – 5 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 60 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для начинки:
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 150 г
- корица – 20 г
Ингредиенты для сливочной заливки:
- сахарная пудра – 50 г
- сливочный творог – 250 г
Способ приготовления опары:
1. Подогрейте молоко, добавляем сахар, перемешайте до однородной консинстенции.
2. Соедините муку и дрожжи. Перемешайте.
3. Соедините молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной консистенции.
4. Накройте полотенцем. Отставьте опару на 30-50 минут в теплое место.
Способ приготовления теста:
1. Яйца и сахар перемешать.
2. Добавить соль, опару. Снова перемешать.
3. Добавить размягченное сливочное масло, муку и замешать тесто.
4. Переложить тесто в миску, накрыть полотенцем, оставить подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.
5. Раскатать подошедшее тесто в виде прямоугольника.
6. Выложить на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределить его.
7. Посыпать масло равномерно сверху смесью корицы и сахара.
8. Завернуть это в рулет. Нарезать рулет с помощью зубной нити на кусочки толщиной 3-4 см.
9. Выложить на противень с пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 30-50 минут в теплом месте, чтобы тесто подошло.
10. После этого поставить выпекать синабоны при температуре 180 градусов на 20-25 минут.
11. Достать готовые сеннабоны из духовки и, пока они горячие, полить заливкой.
Способ приготовления заливки:
1. Перемешать сливочный творог и пудру миксером.
2. Вылить готовую массу на синабоны.
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