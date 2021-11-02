Синнабоны с секретным ингредиентом: идеальный рецепт
Чашечка горячего чая с лимоном в сочетании с ароматной выпечкой – идеальное решение в холодный осенний вечер. Перед синнабонами немногие устоят, поэтому каждая хозяйка должна приготовить эти пышные булочки. Классическим рецептом мало кого удивишь, а вот тыквенные синнабоны – это уже другое дело.
Нутрициолог Анна Копусь поделилась рецептом тыквенных синнабонов. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
Творог – 180 г
Яйца – 1 шт
Запеченная тыква – 50 г
Курага – 30 г
Мука рисовая – 50 г
Мука пшеничная – 50 г
Мука кукурузная – 50 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Подсластитель – 1 ст. л.
Корица
Соль
Для начинки:
Сливочное масло или масло ГХИ – 30 г
Корица
Подсластитель
Для помадки:
Способ приготовления:
Для теста нужно взбить мягкие ингредиенты с подсластителем. Отдельно смешать муку и разрыхлитель. Соединить две массы и замесить тесто. Поставить в холодильник на 10–20 минут.
Размягченное масло смешать с корицей и подсластителем.
Тесто тонко раскатать. Намазать начинкой и завернуть в рулет.
Разрезать на булочки и выложить на противень. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Для того чтобы приготовить помадку, нужно смешать все ингредиенты и помазать готовые синнабоны.
Поставить в холодильник на несколько часов и дать пропитаться.
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