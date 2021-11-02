Синнабоны с секретным ингредиентом: идеальный рецепт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,0 т.
Синнабоны с секретным ингредиентом: идеальный рецепт

Чашечка горячего чая с лимоном в сочетании с ароматной выпечкой – идеальное решение в холодный осенний вечер. Перед синнабонами немногие устоят, поэтому каждая хозяйка должна приготовить эти пышные булочки. Классическим рецептом мало кого удивишь, а вот тыквенные синнабоны – это уже другое дело.

Нутрициолог Анна Копусь поделилась рецептом тыквенных синнабонов. Опубликовано на странице в Instagram.

Тыквенные синнабоны

Ингредиенты:

Для теста:

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Для начинки:

Для помадки:

  • Греческий йогурт\мягкий творог – 100 г

  • Запеченная тыква – 100 г

  • Ваниль

Тыквенная помадка для синнабонов

Способ приготовления:

  1. Для теста нужно взбить мягкие ингредиенты с подсластителем. Отдельно смешать муку и разрыхлитель. Соединить две массы и замесить тесто. Поставить в холодильник на 10–20 минут.

  2. Размягченное масло смешать с корицей и подсластителем.

  3. Тесто тонко раскатать. Намазать начинкой и завернуть в рулет.

  4. Разрезать на булочки и выложить на противень. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.

  5. Для того чтобы приготовить помадку, нужно смешать все ингредиенты и помазать готовые синнабоны.

  6. Поставить в холодильник на несколько часов и дать пропитаться.

Процесс приготовления синнабонов

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