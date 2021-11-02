Синнабоны с секретным ингредиентом: идеальный рецепт

Чашечка горячего чая с лимоном в сочетании с ароматной выпечкой – идеальное решение в холодный осенний вечер. Перед синнабонами немногие устоят, поэтому каждая хозяйка должна приготовить эти пышные булочки. Классическим рецептом мало кого удивишь, а вот тыквенные синнабоны – это уже другое дело.

Нутрициолог Анна Копусь поделилась рецептом тыквенных синнабонов. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Творог – 180 г

Яйца – 1 шт

Запеченная тыква – 50 г

Курага – 30 г

Мука рисовая – 50 г

Мука пшеничная – 50 г

Видео дня

Мука кукурузная – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Подсластитель – 1 ст. л.

Ваниль

Корица

Соль

Для начинки:

Сливочное масло или масло ГХИ – 30 г

Корица

Подсластитель

Для помадки:

Греческий йогурт\мягкий творог – 100 г

Запеченная тыква – 100 г

Ваниль

Способ приготовления:

Для теста нужно взбить мягкие ингредиенты с подсластителем. Отдельно смешать муку и разрыхлитель. Соединить две массы и замесить тесто. Поставить в холодильник на 10–20 минут. Размягченное масло смешать с корицей и подсластителем. Тесто тонко раскатать. Намазать начинкой и завернуть в рулет. Разрезать на булочки и выложить на противень. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов. Для того чтобы приготовить помадку, нужно смешать все ингредиенты и помазать готовые синнабоны. Поставить в холодильник на несколько часов и дать пропитаться.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: