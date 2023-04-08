Сине-желтые яйца на Пасху: какими натуральными красителями покрасить
Для окрашивания яиц на Пасху лучше всего использовать именно натуральные красители. Это безопаснее и, если соблюдать правильную технологию, цвет получится более насыщенным. А если вы хотите сделать сине-желтые патриотические яйца – следует выбрать куркуму и фиолетовую капусту.
О том, как покрасить яйца в синий и желтый цвета рассказала фудблогер Ирина Лагошняк (decoira) в Instagram. Сделать такой патриотический декор очень просто.
Для желтого цвета:
1. 2 ст.л. куркумы добавить в 1 л воды+2 ст.л. уксуса
2. В этой воде сварить яйца.
3. Выключить огонь и оставить яйца в растворе минимум на 1 час (чем дольше, тем интенсивнее окрасятся).
4. Вытащить и осторожно промокнуть бумажным полотенцем.
Для синего цвета:
1. Фиолетовую капусту (400-500 г) нашинковать+1,5 л воды.
2. Отварить (приблизительно 40 минут) + 2-3 ст.л. уксуса.
3. Сварить в этой воде яйца (предварительно капусту можно убрать, но не обязательно).
4. Оставить в растворе еще минимум в час, лучше подольше для более интенсивного цвета.
5. Вытащить и также промокнуть бумажными полотенцами.
Насыщенность и оттенок зависят от цвета скорлупы яиц, длительности содержания яиц в окрашенной воде. Также от интенсивности промокания на конечном этапе бумажным полотенцем.
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