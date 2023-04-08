Для окрашивания яиц на Пасху лучше всего использовать именно натуральные красители. Это безопаснее и, если соблюдать правильную технологию, цвет получится более насыщенным. А если вы хотите сделать сине-желтые патриотические яйца – следует выбрать куркуму и фиолетовую капусту.

О том, как покрасить яйца в синий и желтый цвета рассказала фудблогер Ирина Лагошняк (decoira) в Instagram. Сделать такой патриотический декор очень просто.

Для желтого цвета:

1. 2 ст.л. куркумы добавить в 1 л воды+2 ст.л. уксуса

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2. В этой воде сварить яйца.

3. Выключить огонь и оставить яйца в растворе минимум на 1 час (чем дольше, тем интенсивнее окрасятся).

4. Вытащить и осторожно промокнуть бумажным полотенцем.

Для синего цвета:

1. Фиолетовую капусту (400-500 г) нашинковать+1,5 л воды.

2. Отварить (приблизительно 40 минут) + 2-3 ст.л. уксуса.

3. Сварить в этой воде яйца (предварительно капусту можно убрать, но не обязательно).

4. Оставить в растворе еще минимум в час, лучше подольше для более интенсивного цвета.

5. Вытащить и также промокнуть бумажными полотенцами.

Насыщенность и оттенок зависят от цвета скорлупы яиц, длительности содержания яиц в окрашенной воде. Также от интенсивности промокания на конечном этапе бумажным полотенцем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как покрасить яйца каркаде чаем.