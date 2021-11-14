Идеальный яблочный десерт из лаваша: пошаговый рецепт от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,6 т.
Идеальный яблочный десерт из лаваша: пошаговый рецепт от фудблогера

Холодными осенними вечерами всегда хочется съесть чего-нибудь сладкого и домашнего – приготовленного с любовью. Но при этом очень простого. На помощь приходит лаваш. Ведь, взяв за основу такое тесто, можно сделать настоящие кулинарные шедевры за минимальное количество времени. Особенно вкусным такой десерт получится с сезонными фруктами – яблоками.

Идеей творожно-яблочного десерта из лаваша поделилась фудблогер cristik_crazy_food. Опубликовано на странице Instagram.

Приготовление десерта из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 2-3 листа

  • кисломолочный творог – 700 г

  • яблоки – 6-7 шт

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 300 г (100 г в творожную начинку, 200 г в яблочную заливку)

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  • лимон – 1 шт

  • масло сливочное – 100 г

  • мед – 2 ст.л

  • корица – 1 ч.л

Приготовление десерта к чаю

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и порезать на кубики среднего размера.

2. В кастрюльке растопить сливочное масло, мед и сахар.

3. Кипятить несколько минут, пока сахар полностью не растворится.

4. Добавить яблоки и тушить на маленьком огне 5-7 минут.

5. В конце приготовления добавить немного корицы.

6 В кисломолочный творог добавить сахар, яйца, натереть цедру лимона.

7. Взбить блендером.

Яблоки для десерта

8. Намазать на лаваш творожную начинку, закрутить лаваш в рулетик и разрезать на небольшие кусочки.

9. Выложить в форму для запекания и сверху яблочную подливку.

10. Поместить в разогретую духовку 185 градусов на 35 – 40 минут.

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