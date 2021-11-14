Идеальный яблочный десерт из лаваша: пошаговый рецепт от фудблогера
Холодными осенними вечерами всегда хочется съесть чего-нибудь сладкого и домашнего – приготовленного с любовью. Но при этом очень простого. На помощь приходит лаваш. Ведь, взяв за основу такое тесто, можно сделать настоящие кулинарные шедевры за минимальное количество времени. Особенно вкусным такой десерт получится с сезонными фруктами – яблоками.
Идеей творожно-яблочного десерта из лаваша поделилась фудблогер cristik_crazy_food. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
лаваш – 2-3 листа
кисломолочный творог – 700 г
яблоки – 6-7 шт
яйца – 2 шт
сахар – 300 г (100 г в творожную начинку, 200 г в яблочную заливку)
лимон – 1 шт
масло сливочное – 100 г
мед – 2 ст.л
корица – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить и порезать на кубики среднего размера.
2. В кастрюльке растопить сливочное масло, мед и сахар.
3. Кипятить несколько минут, пока сахар полностью не растворится.
4. Добавить яблоки и тушить на маленьком огне 5-7 минут.
5. В конце приготовления добавить немного корицы.
6 В кисломолочный творог добавить сахар, яйца, натереть цедру лимона.
7. Взбить блендером.
8. Намазать на лаваш творожную начинку, закрутить лаваш в рулетик и разрезать на небольшие кусочки.
9. Выложить в форму для запекания и сверху яблочную подливку.
10. Поместить в разогретую духовку 185 градусов на 35 – 40 минут.
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