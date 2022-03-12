Ситные деруны с картофелем и грибами для быстрого обеда или ужина

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,6 т.
Ситные деруны с картофелем и грибами для быстрого обеда или ужина

Деруны – это и хоть и банальное, но очень вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов. Блюдо можно также дополнить грибами, что сделает его еще более питательным. Это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Рецепт дерунов с грибами опубликован в кулинарном блоге smachnoteka в Instagram.

Что приготовить на ужин: деруны с картофелем и грибами

Ингредиенты:

  • картофель – 10 шт

  • яйца – 3 шт

  • лук – 1 шт

  • шампиньоны, грибы – 200 г

  • мука – 2-3 ст. л.

  • зелень

  • специи

Способ приготовления:

1. Измельчить грибы и лук.

2. Сначала обжарить грибы до тех пор, пока не испарится сок.

Что приготовить из грибов и картофеля: рецепт дерунов

3. Добавь масло и лук. Готовить к готовности лука.

3. Картофель натереть на терке. Смешать ее с грибной массой.

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Что приготовить на ужин из картофеля: деруны с грибами

4. Размельчить зелень и добавить массы. Добавить специи. Перемешать. Если масса получилась клейкой, то муку прибавлять не нужно.

5. Пожарить деруны.

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