Ситные деруны с картофелем и грибами для быстрого обеда или ужина

Деруны – это и хоть и банальное, но очень вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов. Блюдо можно также дополнить грибами, что сделает его еще более питательным. Это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Рецепт дерунов с грибами опубликован в кулинарном блоге smachnoteka в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 10 шт

яйца – 3 шт

лук – 1 шт

шампиньоны, грибы – 200 г

мука – 2-3 ст. л.

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Измельчить грибы и лук.

2. Сначала обжарить грибы до тех пор, пока не испарится сок.

3. Добавь масло и лук. Готовить к готовности лука.

3. Картофель натереть на терке. Смешать ее с грибной массой.

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4. Размельчить зелень и добавить массы. Добавить специи. Перемешать. Если масса получилась клейкой, то муку прибавлять не нужно.

5. Пожарить деруны.

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