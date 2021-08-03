Скажите миру Cheese: идеи сливочных закусок, которые поразят друзей и близких

Очень часто в ожидании гостей мы не можем определиться, какие закуски приготовить, чтобы было быстро и вкусно. Когда идей вообще нет, доставайте из холодильника универсальный крем-сыр Philadelphia.

Для приготовления закусок советуем выбрать нежный крем-сыр с зеленью. Пряный аромат и сливочный вкус сделают ваши блюда действительно особыми! Миксуйте сыр с багетом, тостами, салатами и овощами. Также можете использовать этот сыр с зеленью для приготовления вкусных авторских соусов, которые удивят друзей и близких. Мы подготовили подборку идей закусок со сливочным сыром, которые спасут в любой ситуации.

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МІНІ-БУЛОЧКИ З ШИНКОЮ І ВЕРШКОВИМ СИРОМ PHILADELPHIA З ЗЕЛЕННЮ

Навіть звичайні маленькі булочки набувають особливого смаку, коли додаєш вершковий крем-сир з зеленню. Ця закуска швидка у приготування і дуже смачна.

Розріжте навпіл булочки і щедро намастіть сиром дві частини, чим більше крем-сиру — тим краще! Покладіть декілька слайсів шинки, додайте дрібно нарізане манго. Така закуска з незвичним поєднанням інгредієнтів одразу знайде прихильників у вашій компанії.

МІНІ-ПІЦИ З PHILADELPHIA З ЗЕЛЕННЮ

Піца — одна з найбільш популярних страв відомих людству. Кількість її рецептів — безмежна. А ми пропонуємо вам відійти від звичного формату і приготувати міні-піци з крем-сиром Philadelphia.

Розкатайте тісто і виріжте кружечки діаметром приблизно 8 см. Покладіть на пергамент і намастіть оливковою олією. Радимо випікати у духовці впродовж 15-20 хвилин.

Для приготування начинки розріжте навпіл помідори чері та додайте олію, сіль, перець. Випікайте у формі протягом 20-25 хвилин. Коли міні-піци охолонуть, намастіть їх товстим шаром крем-сиру з зеленню, потім додайте запечені томати й фісташки. Друзі будуть у захваті!

Така закуска також підійде для сніданку.

ОВОЧЕВА ЗАКУСКА З КРЕМ-СИРОМ PHILADELPHIA

Закуска зі свіжих овочів завжди буде актуальною. Особливо, якщо доповнити її смачним соусом з вершковим сиром з зеленню. Така корисна альтернатива шкідливим закускам сподобається кожному!

Помийте і очистіть огірки, моркву, зелень, а потім наріжте соломкою усі овочі. Для приготування соусу змішайте упаковку Philadelphia з зеленню та 3 столові ложки йогурту. Красиво розкладіть овочі, додайте вершковий соус і подавайте на стіл.

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