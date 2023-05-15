Сырники – это идеальный вариант питательного завтрака. Но для того, чтобы масса держала форму, в классический вариант добавляется мука. Поэтому такие сырники уже можно считать калорийным и мучным блюдом. Но муку можно заменить манкой.

Идея приготовления вкусных сырников с манкой для завтрака опубликована на странице фудблогера Оксаны Мельниковой (ksuhamelnykova) в Instagram. Чтобы изделия получились привлекательными и не распадались – следует придерживаться правильных пропорций.

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Ингредиенты:

300 г творога

1 яйцо

4 ст. л. манки

1 ст. л. сахара

3 ст. л. масла

соль, ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Перемешиваем творог с яйцом и 2 ст. л. манки. Оставляем массу на 15 минут для набухания манки.

2. Добавляем в творожную массу ваниль, щепотку соли, сахар и замешиваем тесто.

3. Формируем творожные шарики, прижимаем их немного.

4. Жарим на среднем огне на растительном масле.

5. Подавать сырники с манкой с фруктами, сметаной, вареньем.

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