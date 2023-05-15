Сколько манки добавлять в сырники, чтобы они не распадались: идея полезного завтрака
Сырники – это идеальный вариант питательного завтрака. Но для того, чтобы масса держала форму, в классический вариант добавляется мука. Поэтому такие сырники уже можно считать калорийным и мучным блюдом. Но муку можно заменить манкой.
Идея приготовления вкусных сырников с манкой для завтрака опубликована на странице фудблогера Оксаны Мельниковой (ksuhamelnykova) в Instagram. Чтобы изделия получились привлекательными и не распадались – следует придерживаться правильных пропорций.
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- 4 ст. л. манки
- 1 ст. л. сахара
- 3 ст. л. масла
- соль, ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Перемешиваем творог с яйцом и 2 ст. л. манки. Оставляем массу на 15 минут для набухания манки.
2. Добавляем в творожную массу ваниль, щепотку соли, сахар и замешиваем тесто.
3. Формируем творожные шарики, прижимаем их немного.
4. Жарим на среднем огне на растительном масле.
5. Подавать сырники с манкой с фруктами, сметаной, вареньем.
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