Сколько микробов на поверхности кухонной губки и как часто ее нужно менять: ответ эксперта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кухонные губки

Кухонная губка – незаменимый предмет на каждой кухне. Но не все знают, сколько можно ее использовать, чтобы она была безопасной и сколько на ней может быть микробов. 

Кухонные губки

Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал в Instagram, сколько микробов может быть на кухонной губке и как часто ее нужно менять.

Пост эксперта
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Специалист провел эксперимент с губкой, которой мыли посуду 2 недели. По итогу эксперимента он обнаружил, что на поверхности губки хранится очень-очень много разных микробов, которые могут быть опасными и даже могут быть причиной разных инфекций. 

Микробы на поверхности губки

Эксперт отметил, что это самый грязный предмет, который ему приходилось проверить!

Опасный микроорганизмы на поверхности губки

Очень важно: специалист рекомендуют менять кухонную губку минимум один раз в неделю

Как часто нужно менять губки

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