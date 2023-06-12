Кухонная губка – незаменимый предмет на каждой кухне. Но не все знают, сколько можно ее использовать, чтобы она была безопасной и сколько на ней может быть микробов.

Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал в Instagram, сколько микробов может быть на кухонной губке и как часто ее нужно менять.

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Специалист провел эксперимент с губкой, которой мыли посуду 2 недели. По итогу эксперимента он обнаружил, что на поверхности губки хранится очень-очень много разных микробов, которые могут быть опасными и даже могут быть причиной разных инфекций.

Эксперт отметил, что это самый грязный предмет, который ему приходилось проверить!

Очень важно: специалист рекомендуют менять кухонную губку минимум один раз в неделю!

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