Сколько соды нужно добавить в тесто, чтобы оладьи были пышными: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Домашние оладьи

Оладьи могут быть быть как самостоятельным блюдом, так и альтернативой хлебу. Готовить их можно на молоке, кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи пышными и легкими, кулинары советуют добавлять соду, но не много, достаточно будет 1/2 ч. л.!

Домашние оладьи

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом удачных, пышных оладий с ревенем, которые будут очень вкусными и воздушными. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл
  • соль – щепотка 
  • мука – 150 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сода – 1/2 ч. л.
  • ревень – 3 стебля 
  • масло растительное для жарки 

Способ приготовления:

1. Ревень почистите, затем накрошите кубиками.

Ревень для начинки

2. Кефир налейте в глубокую миску, добавьте соду, перемешайте, добавьте сахар (обычный и ванильный), соль, перемешайте.

Приготовление теста для оладий

3. Всыпьте муку, хорошо перемешайте венчиком. Тесто будет густым!

4. Добавьте нарезанный ревень, перемешайте.

Тесто на кефире для оладий

5. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом, жарьте оладьи с обеих сторон до готовности.

Жаренные оладьи

Подавайте оладьи с медом, вареньем, сметаной. 

Оладьи с медом

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