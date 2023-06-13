Сколько соды нужно добавить в тесто, чтобы оладьи были пышными: делимся рецептом
Оладьи могут быть быть как самостоятельным блюдом, так и альтернативой хлебу. Готовить их можно на молоке, кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи пышными и легкими, кулинары советуют добавлять соду, но не много, достаточно будет 1/2 ч. л.!
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом удачных, пышных оладий с ревенем, которые будут очень вкусными и воздушными.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- соль – щепотка
- мука – 150 г
- сахар – 1 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- ревень – 3 стебля
- масло растительное для жарки
Способ приготовления:
1. Ревень почистите, затем накрошите кубиками.
2. Кефир налейте в глубокую миску, добавьте соду, перемешайте, добавьте сахар (обычный и ванильный), соль, перемешайте.
3. Всыпьте муку, хорошо перемешайте венчиком. Тесто будет густым!
4. Добавьте нарезанный ревень, перемешайте.
5. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом, жарьте оладьи с обеих сторон до готовности.
Подавайте оладьи с медом, вареньем, сметаной.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: