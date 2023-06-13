Оладьи могут быть быть как самостоятельным блюдом, так и альтернативой хлебу. Готовить их можно на молоке, кефире, сметане и даже воде. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи пышными и легкими, кулинары советуют добавлять соду, но не много, достаточно будет 1/2 ч. л.!

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом удачных, пышных оладий с ревенем, которые будут очень вкусными и воздушными.

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Ингредиенты:

кефир – 250 мл

соль – щепотка

мука – 150 г

сахар – 1 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

сода – 1/2 ч. л.

ревень – 3 стебля

масло растительное для жарки

Способ приготовления:

1. Ревень почистите, затем накрошите кубиками.

2. Кефир налейте в глубокую миску, добавьте соду, перемешайте, добавьте сахар (обычный и ванильный), соль, перемешайте.

3. Всыпьте муку, хорошо перемешайте венчиком. Тесто будет густым!

4. Добавьте нарезанный ревень, перемешайте.

5. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом, жарьте оладьи с обеих сторон до готовности.

Подавайте оладьи с медом, вареньем, сметаной.

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