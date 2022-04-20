Хороший вкус и внешний вид паски на прямую зависит от того, сколько теста вы положите в форму. Так как объемы бывают разными – одного стандартного количества для всех не существует. Но его можно определить индивидуально.

Технология расчета объема формы и соответствующего количества теста опубликована на странице (vkusnye_zametki) в Instagram.

Общая норма для форм пасок – заполнять их тестом на 1/3, то есть, если форма объемом 1000 см³ (1 литр), то для нее понадобится примерно 350 г теста.

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Но если вы готовите панеттон, то итальянцы используют другую формулу. И в этом случае нужно увеличить количество теста на 20%, то есть для формы объемом 1000 см3 (1 литр) потребуется 420 г теста.

При таком соотношении теста куличи и панеттоне в формах получаются с хорошими шапочками.

Как рассчитать объем формы:

Способ первый. Налить в форму воду до краев и замерить, сколько воды в ней содержится (для бумажных форм не подойдет).

Способ второй. Вычислить объем по формуле объема цилиндра (V=π*R²*h), где π – 3,14; R – радиус цилиндра в квадрате (радиус дна вашей формы); h – высота цилиндра (высота вашей формы). Так как для формулы нужно знать радиус цилиндра, значит, диаметр дна формы нужно разделить на 2.

После того, как узнали объем своей формы, теперь нужно определить, сколько же сдобного теста требуется для этой формы.

Это вычисляется следующим образом:

Объем вашей формы нужно умножить на какой-либо коэффициент:

коэффициент количества теста для паски – 0,35.

коэффициент количества теста на панеттонах – 0,42.

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