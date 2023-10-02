Сколько варить картофель для идеального пюре и какой сорт лучше всего подойдет: делимся советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусное домашнее пюре

Самое простое блюдо из картофеля – вкусное и нежное пюре. Кулинары советуют добавлять в пюре молоко, сметану, качественное сливочное масло. А для более пикантного вкуса можно добавлять чеснок, плавленый сыр, пармезан, зеленый лук.

Как не испортить картофельное пюре

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько нужно варить картофель для вкусного пюре без комочков и какой сорт идеально для этого блюда подойдет.

Вкусное домашнее пюре с маслом
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Какой сорт картофеля выбрать для пюре

Картофель для пюре

Для пюре лучше всего выбирать маленькие плоды, у них больше крахмала. Также хорошее пюре можно приготовить из картофеля с шершавой или треснутой кожурой. Лучший сорт картофеля для пюре будет "синеглазка": она имеет нужную структуру после варки и из нее получится воздушное пюре.

Как приготовить нежное картофельное пюре без комочков

Сколько варить картофель для пюре

Картофель нужно порезать как можно мельче, хорошо помыть холодной водой и варить 20-25 минут. Если картофель крупный – 30-35 минут.

Сколько варить картофель для пюре

Что добавить в пюре, чтобы оно было нежным

Лучшим ингредиентом для приготовления нежного пюре будет именно качественное сливочное масло.

Картофельное пюре с маслом

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