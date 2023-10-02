Самое простое блюдо из картофеля – вкусное и нежное пюре. Кулинары советуют добавлять в пюре молоко, сметану, качественное сливочное масло. А для более пикантного вкуса можно добавлять чеснок, плавленый сыр, пармезан, зеленый лук.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько нужно варить картофель для вкусного пюре без комочков и какой сорт идеально для этого блюда подойдет.

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Какой сорт картофеля выбрать для пюре

Для пюре лучше всего выбирать маленькие плоды, у них больше крахмала. Также хорошее пюре можно приготовить из картофеля с шершавой или треснутой кожурой. Лучший сорт картофеля для пюре будет "синеглазка": она имеет нужную структуру после варки и из нее получится воздушное пюре.

Сколько варить картофель для пюре

Картофель нужно порезать как можно мельче, хорошо помыть холодной водой и варить 20-25 минут. Если картофель крупный – 30-35 минут.

Что добавить в пюре, чтобы оно было нежным

Лучшим ингредиентом для приготовления нежного пюре будет именно качественное сливочное масло.

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