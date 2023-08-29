Сколько варить кукурузу, чтобы она была сочной и мягкой: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вареная кукуруза с маслом

Кукуруза – идеальный овощ, который можно добавлять в салаты, а также консервировать, варить и запекать. Для того, чтобы кукуруза была мягкой, лучше всего выбирать молодую кукурузу, а варить не меньше 15 минут, а после лучше запечь в духовке. 

Запеченная кукуруза в духовке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом мягкой и сочной кукурузы, которую сначала нужно 10 минут варить, а после 20 минут запекать в духовке. 

Рецепт кукурузы
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Ингредиенты:

  • кукуруза
  • масло
  • специи

Способ приготовления:

1. Варите кукурузу 10-15 минут. 

Как правильно варить кукурузу

2. После мягкое масло смешайте со специями, смажьте отварную кукурузу и запекайте в рукаве 20 минут при 200С.

Сладкая кукуруза со специями и маслом

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно и по-новому сварить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной. 

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