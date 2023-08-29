Кукуруза – идеальный овощ, который можно добавлять в салаты, а также консервировать, варить и запекать. Для того, чтобы кукуруза была мягкой, лучше всего выбирать молодую кукурузу, а варить не меньше 15 минут, а после лучше запечь в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом мягкой и сочной кукурузы, которую сначала нужно 10 минут варить, а после 20 минут запекать в духовке.

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Ингредиенты:

кукуруза

масло

специи

Способ приготовления:

1. Варите кукурузу 10-15 минут.

2. После мягкое масло смешайте со специями, смажьте отварную кукурузу и запекайте в рукаве 20 минут при 200С.

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