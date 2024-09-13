Сколько времени замачивать печень, чтобы она не была горькой: рецепт в духовке
Чтобы печень не была жесткой и горькой, ее нужно правильно приготовить. Лучше всего продукт именно запекать. Обязательно добавьте сливочное масло для сочности.
Идея приготовления сочной и не горькой печени в духовке опубликована на странице ho iveria в Instagram. Замачивать печень нужно около двадцати минут, чтобы убрать лишний запах.
Ингредиенты:
- печень куриная или кроличья – 500 г
- морковь – 1 шт. среднее
- лук шалот – 2 шт. средних или 1 большая синяя
- сливочное масло – 20 г
- оливковое масло – 10 мл.
- зеленый лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- специи: мускатный орех, черный перец, чабрец
Способ приготовления:
1. Печень замочить в воде на 20 минут.
2. Помыть, почистить от лишнего и выложить на бумажное полотенце.
3. Морковь, чеснок и лук почистить и порезать.
4. Добавить масло, соль, специи.
5. Перемешать и бросить на 20 минут.
6. Духовку разогреть до 180 градусов (верх/низ/конвекция).
7. Выложить печень на противень в один слой.
8. Овощи можно спрятать под печень, чтобы не подгорели.
9. Поверх печени положите кусочки сливочного масла.
10. Отправить в духовку на 12 минут.
11. Перевернуть кусочки (овощи можно не прятать, пусть поджарятся) и вернуть в духовку еще на 10 минут.
12. Достать из духовки и оставить на 5-10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: