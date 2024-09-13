Чтобы печень не была жесткой и горькой, ее нужно правильно приготовить. Лучше всего продукт именно запекать. Обязательно добавьте сливочное масло для сочности.

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Идея приготовления сочной и не горькой печени в духовке опубликована на странице ho iveria в Instagram. Замачивать печень нужно около двадцати минут, чтобы убрать лишний запах.

Ингредиенты:

печень куриная или кроличья – 500 г

морковь – 1 шт. среднее

лук шалот – 2 шт. средних или 1 большая синяя

сливочное масло – 20 г

оливковое масло – 10 мл.

зеленый лук – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

специи: мускатный орех, черный перец, чабрец

Способ приготовления:

1. Печень замочить в воде на 20 минут.

2. Помыть, почистить от лишнего и выложить на бумажное полотенце.

3. Морковь, чеснок и лук почистить и порезать.

4. Добавить масло, соль, специи.

5. Перемешать и бросить на 20 минут.

6. Духовку разогреть до 180 градусов (верх/низ/конвекция).

7. Выложить печень на противень в один слой.

8. Овощи можно спрятать под печень, чтобы не подгорели.

9. Поверх печени положите кусочки сливочного масла.

10. Отправить в духовку на 12 минут.

11. Перевернуть кусочки (овощи можно не прятать, пусть поджарятся) и вернуть в духовку еще на 10 минут.

12. Достать из духовки и оставить на 5-10 минут.

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