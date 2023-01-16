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Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они держали форму: делимся рецептом
Котлеты – очень сытное и вкусное мясное блюдо, основа которого – фарш, специи, яйца, хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять всего 1 яйцо.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет, которые будут сочными, если добавить тертую морковь.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- батон – 1/4 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль, перец, орегано – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хлеб залейте водой, оставьте и отожмите воду.
2. Морковь натрите на на мелкой терке.
3. Лук можно перебить на блендере вместе с чесноком.
4. В миске смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолите, поперчите по вкусу и добавьте орегано.
5. Влажными руками сформируйте котлеты и обжарьте на масле с двух сторон.
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