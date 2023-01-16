Сколько яиц добавить в фарш для котлет, чтобы они держали форму: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Жареные котлеты

Котлеты – очень сытное и вкусное мясное блюдо, основа которого – фарш, специи, яйца, хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять всего 1 яйцо

Домашние котлеты

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет, которые будут сочными, если добавить тертую морковь.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • батон – 1/4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • соль, перец, орегано – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте водой, оставьте и отожмите воду.

Домашние котлеты

2. Морковь натрите на на мелкой терке.

3. Лук можно перебить на блендере вместе с чесноком.

Из чего приготовить сочные котлеты

4. В миске смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолите, поперчите по вкусу и добавьте орегано.

5. Влажными руками сформируйте котлеты и обжарьте на масле с двух сторон.

Жареные котлеты

Также на OBOZREVATEL сообщалось, что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными. 

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