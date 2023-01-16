Котлеты – очень сытное и вкусное мясное блюдо, основа которого – фарш, специи, яйца, хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять всего 1 яйцо.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет, которые будут сочными, если добавить тертую морковь.

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Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

батон – 1/4 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

соль, перец, орегано – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте водой, оставьте и отожмите воду.

2. Морковь натрите на на мелкой терке.

3. Лук можно перебить на блендере вместе с чесноком.

4. В миске смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолите, поперчите по вкусу и добавьте орегано.

5. Влажными руками сформируйте котлеты и обжарьте на масле с двух сторон.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными.