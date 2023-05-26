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Сколько яиц добавить в основу для пышной и легкой творожной запеканки: делимся советами
Домашняя творожная запеканка – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить без муки, так она будет легкой и воздушной. Для более яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, сухофрукты.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из творога, с грушей, которая получится очень нежной.
Совет: для того, чтобы запеканка была пышной и легкой, добавьте в основу всего 2 яйца!
Ингредиенты:
- Творог – 360 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 2 ст. л
- Мука – 1 ст. л.
- Груша – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, сахар, яйца и муку. Погружным блендером взбейте до однородной массы.
2. Груши порежьте слайсами.
3. Залейте основу в форму и украсьте нарезанной грушей, выпекайте 25 минут при 180 С.
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