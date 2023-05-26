Домашняя творожная запеканка – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить без муки, так она будет легкой и воздушной. Для более яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, сухофрукты.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из творога, с грушей, которая получится очень нежной.

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Совет: для того, чтобы запеканка была пышной и легкой, добавьте в основу всего 2 яйца!

Ингредиенты:

Творог – 360 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л

Мука – 1 ст. л.

Груша – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, сахар, яйца и муку. Погружным блендером взбейте до однородной массы.

2. Груши порежьте слайсами.

3. Залейте основу в форму и украсьте нарезанной грушей, выпекайте 25 минут при 180 С.

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