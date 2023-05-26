Сколько яиц добавить в основу для пышной и легкой творожной запеканки: делимся советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Творожная запеканка

Домашняя творожная запеканка – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить без муки, так она будет легкой и воздушной. Для более яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, сухофрукты. 

Вкусная творожная запеканка с изюмом

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из творога, с грушей, которая получится очень нежной.

Рецепт запеканки
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Совет: для того, чтобы запеканка была пышной и легкой, добавьте в основу всего 2 яйца!

Ингредиенты:

  • Творог – 360 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар – 2 ст. л
  • Мука – 1 ст. л. 
  • Груша – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, сахар, яйца и муку. Погружным блендером взбейте до однородной массы.

Основа для блюда

2. Груши порежьте слайсами. 

Приготовление запеканки

3. Залейте основу в форму и украсьте нарезанной грушей, выпекайте 25 минут при 180 С. 

Готовая запеканка

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