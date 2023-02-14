Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они не распадались: рецепт от кулинара
Идеальное блюдо для завтрака – сырники, которые во-первых, полезные, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Стоит отметить, что делать и х можно не только сладкими, но и солеными, с зеленью и даже ветчиной.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и удачных сырников, которые будут отлично держать форму.
Совет: чтобы сырники не распадались, достаточно в тесто добавить 1 желток! Творог для блюда должен быть сухой!
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 400 г
- мука – 50 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 50 г
- соль – щепотка
- ваниль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавьте ваниль и хорошо перетрите ложкой.
2. Всыпьте муку и хорошо перемешайте.
3. Готовую сырную массу выложите на поверхность присыпанную мукой, разделите на 12 равных частей, из каждой скатайте шарик и сформируйте сырники. Им можно придать любую форму.
4. Пожарьте их на антипригарной сковороде с каплей масла на маленьком огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: