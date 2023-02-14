Сколько яиц добавить в сырники, чтобы они не распадались: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
5,7 т.
Рецепт сырников

Идеальное блюдо для завтрака – сырники, которые во-первых, полезные, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Стоит отметить, что делать и х можно не только сладкими, но и солеными, с зеленью и даже ветчиной. 

Домашние сырники с кокосовой стружкой

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и удачных сырников, которые будут отлично держать форму.

Рецепт сырников
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Совет: чтобы сырники не распадались, достаточно в тесто добавить 1 желток! Творог для блюда должен быть сухой!

Воздушные и вкусные сырники

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400 г
  • мука – 50 г
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 50 г
  • соль – щепотка
  • ваниль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавьте ваниль и хорошо перетрите  ложкой.

Творожная основа

2. Всыпьте муку и хорошо перемешайте.

3. Готовую сырную массу выложите на поверхность присыпанную мукой, разделите на 12 равных частей, из каждой скатайте шарик и сформируйте сырники. Им можно придать любую форму.

Как приготовить удачные сырники

4. Пожарьте их на антипригарной сковороде с каплей масла на маленьком огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут.

Сырники с ягодами

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