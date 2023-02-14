Идеальное блюдо для завтрака – сырники, которые во-первых, полезные, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Стоит отметить, что делать и х можно не только сладкими, но и солеными, с зеленью и даже ветчиной.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и удачных сырников, которые будут отлично держать форму.

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Совет: чтобы сырники не распадались, достаточно в тесто добавить 1 желток! Творог для блюда должен быть сухой!

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400 г

мука – 50 г

желток – 1 шт.

сахар – 50 г

соль – щепотка

ваниль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахаром, желтком и щепоткой соли, добавьте ваниль и хорошо перетрите ложкой.

2. Всыпьте муку и хорошо перемешайте.

3. Готовую сырную массу выложите на поверхность присыпанную мукой, разделите на 12 равных частей, из каждой скатайте шарик и сформируйте сырники. Им можно придать любую форму.

4. Пожарьте их на антипригарной сковороде с каплей масла на маленьком огне под крышкой с каждой стороны до 4-5 минут.

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