Сколько яиц добавить в тесто для пышных оладий: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Домашние оладьи

Оладьи можно готовить на кефире, сметане и даже на минеральной воде. Чтобы они были пышными, добавьте в основу обязательно соду. 

Как приготовить удачные оладьи

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных яблочных оладий, которые будут очень легкими и удачными. Кулинары советуют добавить в тесто всего 2 яйца! 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт. 
  • Молоко – 325 мл
  • Яблоки – 2 шт. 
  • Мука – 260-280 г
  • Сахар – 3 ст. л. 
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Корица – 1/3 ч. л. 
  • Соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Яйца с сахаром взбейте в пену, добавьте соль и влейте молоко, перемешайте. 

Основа для теста

2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к яичной смеси. Добавьте корицу и перемешайте. 

Приготовление теста

3. Почистите яблоки и натрите на крупной терке, добавьте в тесто и отставьте на 10 минут.

Тесто с тертыми яблоками

4. Обжарьте на растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Готовые оладьи

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