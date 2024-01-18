Сколько яиц добавить в тесто для пышных оладий: делимся точным рецептом
Оладьи можно готовить на кефире, сметане и даже на минеральной воде. Чтобы они были пышными, добавьте в основу обязательно соду.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных яблочных оладий, которые будут очень легкими и удачными. Кулинары советуют добавить в тесто всего 2 яйца!
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Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 325 мл
- Яблоки – 2 шт.
- Мука – 260-280 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Корица – 1/3 ч. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбейте в пену, добавьте соль и влейте молоко, перемешайте.
2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к яичной смеси. Добавьте корицу и перемешайте.
3. Почистите яблоки и натрите на крупной терке, добавьте в тесто и отставьте на 10 минут.
4. Обжарьте на растительном масле с двух сторон на среднем огне.
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