Чаще сырники на сковороде распадаются именно из-за того, что вы неправильно добавили яйца в тесто, и оно стало слишком жидким. И вообще отказываться от такого ингредиента не стоит. Достаточно просто добавить один желток.

Идея приготовления идеальных сырников с одним желтком опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Обычную муку лучше заменить на рисовую.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5-9% – 180 г

желток – 1 шт.

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сахар/сахарзаменитель – по вкусу

рисовая мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить все ингредиенты.

2. Хорошо перемешать вилкой.

3. Переложить творожную массу на присыпанную мукой поверхность.

4. Сформировать колбаску.

5. Разделить ее на 6 равных частиц.

6. С помощью стакана сформировать сырники – они не должны быть слишком высокими.

7. Жарить сырники на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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