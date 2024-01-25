Когда тесто на сырники получается слишком редким – пожарить изделия точно не получится. Поэтому для того, чтобы консистенция массы получилась удачной, очень важно добавить необходимое количество яиц. Их не должно быть слишком много.

Идея приготовления идеальных нераспадающихся сырников опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. В тесто нужно добавить только желтки, тогда консистенция получится безупречной.

Ингредиенты:

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кисломолочный творог 9% – 700 г

желток – 2 шт (если яйца маленькие, то добавьте 3 желтка)

сахар – по вкусу

манная крупа – 4 ст.л.

рисовая/пшеничная мука – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить желтки, сахар, манную крупу.

2. Взбить блендером (или перетираем через сито творог).

3. Оставить на 15 минут.

4. Добавить муку.

5. Перемешать и сформировать шарики из теста.

6. На поверхности присыпанной мукой или манкой сформировать шайбы с помощью стакана.

7. Доску застелить пищевой пленкой, выложить на нее одну половину сырников и отправить в холодильник на 1-2 часа.

8. Вторую часть готовим на маленьком огне под крышкой примерно 5 минут.

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