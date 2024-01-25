Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

Когда тесто на сырники получается слишком редким – пожарить изделия точно не получится. Поэтому для того, чтобы консистенция массы получилась удачной, очень важно добавить необходимое количество яиц. Их не должно быть слишком много.

Идея приготовления идеальных нераспадающихся сырников опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. В тесто нужно добавить только желтки, тогда консистенция получится безупречной.

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

Ингредиенты:

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  • кисломолочный творог 9% – 700 г
  • желток – 2 шт (если яйца маленькие, то добавьте 3 желтка)
  • сахар – по вкусу
  • манная крупа – 4 ст.л.
  • рисовая/пшеничная мука – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

1. К сыру добавить желтки, сахар, манную крупу.

2. Взбить блендером (или перетираем через сито творог).

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

3. Оставить на 15 минут.

4. Добавить муку.

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

5. Перемешать и сформировать шарики из теста.

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

6. На поверхности присыпанной мукой или манкой сформировать шайбы с помощью стакана.

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

7. Доску застелить пищевой пленкой, выложить на нее одну половину сырников и отправить в холодильник на 1-2 часа.

Сколько яиц добавлять в сыр, чтобы сырники не распадались: идеальный рецепт

8. Вторую часть готовим на маленьком огне под крышкой примерно 5 минут.

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