Бисквит очень часто не получается пышным и высоким, и причин для этого несколько, но главная – количество яиц. Именно от количества яиц зависит структура пирога.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, который получится высоким и легким.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 1 шт. (С1)

сахар – 30 г

мука – 21 г

кукурузный крахмал – 6 г

какао – 5 г

Совет:

Для формы 18 см – 4 яйца

Для формы 20 см – 6 яиц

Для формы 22 см – 8 яиц

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца комнатной температуры с сахаром до пышной пены. Взбивать нужно 15-20 минут (все зависит от мощности миксера).

2. После смешайте сухие ингредиенты и просейте через сито и постепенно всыпьте в пышную массу и перемешайте силиконовой лопаткой. Перемешиваем осторожно, чтобы тесто не упало.

3. Затем перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, или если у вас кольцо, то фольгой. Выровняйте и выпекайте в разогретой до 170 С духовке 40-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: