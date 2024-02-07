Сколько яиц нужно для пышного и удачного бисквита: рецепт и советы от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Сколько яиц нужно для пышного и удачного бисквита: рецепт и советы от кулинара

Бисквит очень часто не получается пышным и высоким, и причин для этого несколько, но главная – количество яиц. Именно от количества яиц зависит структура пирога.

Как приготовить высокий бисквит

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, который получится высоким и легким.

Рецепт бисквита
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Ингредиенты: 

  • яйца – 1 шт. (С1)
  • сахар – 30 г
  • мука – 21 г
  • кукурузный крахмал – 6 г
  • какао – 5 г

Совет: 

  • Для формы 18 см – 4 яйца
  • Для формы 20 см – 6 яиц
  • Для формы 22 см – 8 яиц

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца комнатной температуры с сахаром до пышной пены. Взбивать нужно 15-20 минут (все зависит от мощности миксера). 

Взбитые яйца

2. После смешайте сухие ингредиенты и просейте через сито и постепенно всыпьте в пышную массу и перемешайте силиконовой лопаткой. Перемешиваем осторожно, чтобы тесто не упало.

Тесто для бисквита

3. Затем перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, или если у вас кольцо, то фольгой. Выровняйте и выпекайте в разогретой до 170 С духовке 40-45 минут.

Готовый бисквит

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